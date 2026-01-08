Ondersteuning
Een slaapkamer baadt in warmwitte tinten licht van een Signe tafellamp.

New year, new Hue: 30% korting

Zet je goede voornemens voor 2026 in de spotlight met slimme verlichting!

  • Gratis verzending boven €50
  • Gratis retour binnen 30 dagen
  • Nu kopen, later betalen met Klarna

Nieuwjaar deals

Mix en match om 30% te besparen

Bespaar 30% bij aankoop van twee of meer geselecteerde actieproducten.

Korting toegepast bij het afrekenen.

 

Helemaal nieuw voor 2026

Bekijk de nieuwste producten die onderdeel uitmaken van deze actie!

Perfect om het komende jaar mooi te verlichten...

Promo
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

€ 89,99

Promo
Festavia outdoor lichtsnoer met globe-lampen 7 meter

Hue White and Color Ambiance

Festavia outdoor lichtsnoer met globe-lampen 7 meter

7 meter lichtsnoer
10 lightguide-lampen
Warmwit en gekleurd licht met gradient
Heldere lampen van 50 lumen

€ 159,99

Promo
Neon lightstrip voor buiten 5 m

LIGHTSTRIPS

Neon lightstrip voor buiten 5 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1100 lumen

€ 199,99

Promo
Flux lightstrip 4 m

LIGHTSTRIPS

Flux lightstrip 4 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1600 lumen

€ 84,99

Promo
A60 - E27 slimme lamp - 1100

Hue White and Color Ambiance

A60 - E27 slimme lamp - 1100

Tot 1100 lumen
Volspectrum daglicht
Ultralaag dimmen 0,2%
Chromasync™ precisie kleuren

€ 109,99

Promo
Flux lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen

€ 69,99

Promo
Flux lightstrip voor buiten 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux lightstrip voor buiten 5 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
3000 lumen

€ 149,99

Promo
Starterkit: 2 E27 slimme lampen + dimmer switch + Bridge Pro

Hue White and Color Ambiance

Starterkit: 2 E27 slimme lampen + dimmer switch + Bridge Pro

Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
MotionAware™ technologie
White ambiance +16 miljoen kleuren
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

€ 169,99

Promo
Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 2-pack

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 2-pack

Tot 806 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur

€ 39,99

Promo
Neon lightstrip voor buiten 3 m

LIGHTSTRIPS

Neon lightstrip voor buiten 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1100 lumen

€ 139,99

Promo
Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m

Hue White and Color Ambiance

Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m

Lichtsnoer van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen

€ 219,99

Tijdelijk niet op voorraad

Promo
Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 3-pack

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 3-pack

Tot 345 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur

€ 49,99

Promo
A60 - E27 slimme lamp - 810

Hue White and Color Ambiance

A60 - E27 slimme lamp - 810

Tot 810 lumen
Volspectrum daglicht
Ultralaag dimmen 0,2%
Chromasync™ precisie kleuren

€ 199,99

Neon lightstrip voor buiten 10 m

LIGHTSTRIPS

Neon lightstrip voor buiten 10 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1100 lumen

Het juiste licht voor je goede voornemens!

Het slimme Philips Hue verlichtingssysteem is ideaal om jouw welzijn thuis te verhogen,
om bijzondere momenten met dierbaren te beleven en je beter te kunnen concentreren op je favoriete hobby's.

Een man ligt in bed en wordt rustig wakker bij het zachte warmwitte licht van een Signe vloerlamp.

Geef je welzijn een boost

Moet je je concentreren, opfrissen of tot rust komen? Philips Hue heeft alles wat jij nodig hebt! Kies de scène Energie, Concentreren of Ontspannen in de Hue app en krijg licht dat past bij jouw stemming. Of waarom stel je geen rustige ontwaakroutine in die een natuurlijke zonsopgang nabootst?

Ontdek welzijnsverlichting
Drie vrienden genieten thuis van een maaltijd bij slimme verlichting met warme tinten.

Laat speciale momenten schitteren

Wil je dit jaar meer tijd doorbrengen met je dierbaren? Maak elk moment extra bijzonder met slimme verlichting! Creëer de perfecte omgeving voor familietijd, romantische diners en fantastische feestjes. Tijd om te gaan plannen!

Ontdek sfeerverlichting
Een stel gaat helemaal op in een videogame bij slimme verlichting in blauwe tinten.

Herontdek je favoriete hobby's

Of je nu van gamen of films kijken houdt, met Philips Hue zit je altijd goed. Creëer de juiste sfeer met lichtscènes. Kies een scène uit onze galerij of maak er zelf één. Synchroniseer je verlichting met inhoud op het scherm voor een meeslepende ervaring.

Ontdek entertainmentverlichting

Meer informatie over de nieuwjaarsactie

Van wanneer tot wanneer loopt de nieuwjaarsactie 2026?

Hoe kan slimme verlichting bijdragen tot een gelukkig en gezond nieuwjaar?

Hoe kunnen LED-lampen de kwaliteit van mijn slaap in het nieuwe jaar verbeteren?

Algemene voorwaarden

Nieuwjaar deals 30% korting

  • Deze actie is geldig van 8 januari tot 21 januari 2026.
  • Kies twee of meer producten uit het geselecteerde assortiment en bespaar 30% op het totaal van alle actieproducten. Op producten in je winkelwagen die geen deel uitmaken van deze actie ontvang je geen korting.
  • De korting wordt bij het afrekenen automatisch toegepast op de producten die onder de nieuwjaarsactie vallen.
  • De korting is alleen van toepassing op producten die onder de nieuwjaarsactie voor 2026 vallen.
  • In geval van een retourzending van een deel van een bestelling wordt, indien van toepassing, een proportionele kortingswaarde in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. 
  • Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.
  • Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding in de Hue shop.
  • Deze aanbieding is onder voorbehoud van prijs- en/of productwijzingen, evenals spel-, druk- en instellingsfouten.
  • De aanbieder is Signify Netherlands. Signify behoudt zich het recht voor om een aanbieding op enig moment in te trekken of om deze Algemene voorwaarden te wijzigen door nieuwe te publiceren.
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay