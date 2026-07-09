- Deze actie geldt uitsluitend voor geselecteerde outlet-uitverkoopartikelen en is geldig zolang de voorraad strekt.
- De korting is al verrekend met de productprijs die op de outletpagina wordt weergegeven.
- Deze actie:
a. geldt zolang de voorraad strekt
b. kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen in de online Hue Shop.
c. is onder voorbehoud van prijs- en/of productwijzigingen, evenals spelfouten, drukfouten en zetfouten.
- De organisator, Signify Netherlands, behoudt zich het recht voor om een actie op elk moment te annuleren of deze algemene voorwaarden te wijzigen door ze opnieuw te publiceren. Eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op bestellingen die worden geplaatst nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd.
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Still plafondlamp
Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Huidige prijs is € 99,99, oorspronkelijke prijs is € 199,99
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Lightstrip Outdoor, 5 meter
1x Lightstrip 5 m
Wit en gekleurd licht
Inclusief voeding
Slimme bediening met Hue Bridge*
Huidige prijs is € 119,99, oorspronkelijke prijs is € 239,99
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Play gradient lightstrip voor PC
Geschikt voor monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hiervoor heb je een Hue Bridge nodig
Huidige prijs is € 74,99, oorspronkelijke prijs is € 149,99
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Still plafondlamp
Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Huidige prijs is € 99,99, oorspronkelijke prijs is € 199,99
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Play gradient lightstrip voor PC
Geschikt voor monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Huidige prijs is € 99,99, oorspronkelijke prijs is € 199,99
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1-pack E14
Zachtwit licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Huidige prijs is € 17,49, oorspronkelijke prijs is € 34,99
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Play gradient lightstrip voor PC
Geschikt voor drie monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hiervoor heb je een Hue Bridge nodig
Huidige prijs is € 129,99, oorspronkelijke prijs is € 259,99
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Starterkit: 3 GU10 slimme spots + smart button
Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Bedienen met slimme knop
Inclusief Philips Hue Bridge
Huidige prijs is € 94,99, oorspronkelijke prijs is € 189,99
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Play gradient lightstrip voor PC
Geschikt voor drie monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Huidige prijs is € 119,99, oorspronkelijke prijs is € 299,99
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