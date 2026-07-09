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A living room lit with a range of Philips Hue smart lamps promoting the last chance clearance sale.  

Outlet voor verlichtingsproducten

Profiteer van speciale kortingen op geselecteerde Philips Hue slimme lampen, verlichtingsarmaturen en accessoires. Ontdek hoogwaardige slimme verlichting voor een mooie prijs, met regelmatig nieuwe aanbiedingen.

A living room lit with a range of Philips Hue smart lamps promoting the last chance clearance sale.  

Outlet voor verlichtingsproducten

Profiteer van speciale kortingen op geselecteerde Philips Hue slimme lampen, verlichtingsarmaturen en accessoires. Ontdek hoogwaardige slimme verlichting voor een mooie prijs, met regelmatig nieuwe aanbiedingen.

9 producten
Sale
Close-up van de voorkant van Still plafondlamp

Still plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Lightstrip Outdoor, 5 meter

Lightstrip Outdoor, 5 meter

1x Lightstrip 5 m
Wit en gekleurd licht
Inclusief voeding
Slimme bediening met Hue Bridge*
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Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip voor PC

Play gradient lightstrip voor PC

Geschikt voor monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hiervoor heb je een Hue Bridge nodig
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Close-up van de voorkant van Still plafondlamp

Still plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip voor PC

Play gradient lightstrip voor PC

Geschikt voor monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
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Close-up van de voorkant van 1-pack E14

1-pack E14

Zachtwit licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip voor PC

Play gradient lightstrip voor PC

Geschikt voor drie monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hiervoor heb je een Hue Bridge nodig
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Close-up van de voorkant van Starterkit: 3 GU10 slimme spots + smart button

Starterkit: 3 GU10 slimme spots + smart button

Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Bedienen met slimme knop
Inclusief Philips Hue Bridge
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Close-up van de voorkant van Play gradient lightstrip voor PC

Play gradient lightstrip voor PC

Geschikt voor drie monitoren van 24 tot 27 inch
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
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Algemene voorwaarden van de outlet

  1. Deze actie geldt uitsluitend voor geselecteerde outlet-uitverkoopartikelen en is geldig zolang de voorraad strekt.
  2. De korting is al verrekend met de productprijs die op de outletpagina wordt weergegeven.
  3. Deze actie: 
        a. geldt zolang de voorraad strekt
        b. kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen in de online Hue Shop. 
         c. is onder voorbehoud van prijs- en/of productwijzigingen, evenals spelfouten, drukfouten en zetfouten.
  4. De organisator, Signify Netherlands, behoudt zich het recht voor om een actie op elk moment te annuleren of deze algemene voorwaarden te wijzigen door ze opnieuw te publiceren. Eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op bestellingen die worden geplaatst nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd.
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