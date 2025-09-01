Een van de belangrijkste verschillen tussen een Bridge en een Bridge Pro smart light hub is het aantal smart lights en accessoires dat ze kunnen ondersteunen. Als je net begint met de slimme Hue verlichting en een systeem van gemiddelde grootte wilt, is een Bridge een goede optie.

Een Bridge ondersteunt maximaal 50 slimme lampen en 12 accessoires in en rondom je hele huis. Bedenk hoeveel kamers en ruimtes je in huis hebt en hoeveel lampen je voor elke kamer en ruimte nodig hebt. Vergeet ook niet om na te denken over de manier waarop je je systeem op te lange termijn wilt vormgeven, omdat je waarschijnlijk in de loop van de tijd meer lampen en accessoires blijft toevoegen (en we steeds nieuwe, interessante producten blijven maken!)

De Bridge Pro ondersteunt 150+ lampen en 50+ accessoires en is perfect voor grotere huizen, vooral die met buitenruimtes zoals de achtertuin, patio, veranda en oprit.