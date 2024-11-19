Informatie over Hue Labs

Na zeven jaar nieuwe functies testen is het Hue Labs-experiment tot een einde gekomen! Veel formules zijn ingebouwde app-functies geworden (met nog meer mogelijkheden!), dus die kun je nu gebruiken in de app in plaats van in Hue Labs.

Wat gebeurt er met Hue Labs?



Hue Labs was een testplatform dat ons heeft geholpen onze meest creatieve ideeën te ontwikkelen. Veel van deze ideeën werden formules. Deze werden vervolgens doorontwikkeld tot enkele van onze meest geliefde functies.



Vanwege dit succes hebben we veel van onze bètatests naar de app verplaatst en hebben we dus geen afzonderlijk Hue Labs-platform meer nodig. Functies die je kunt uitproberen in de app zijn aangeduid met 'Bèta'.



Wat moet ik doen?



Tot en met juni 2024 heb je nog toegang tot Hue Labs. Daarna blijven geautomatiseerde formules werken zoals ze zijn maar kun je ze niet meer bewerken. Handmatig geactiveerde formules kunnen worden vervangen door overeenkomstige scènes in de scènegalerij. Alle formules en de bijbehorende features vind je in de onderstaande tabel.

Vragen en antwoorden

Wat is Hue Labs?

Hue Labs was een testplatform waar iedereen met een Philips Hue systeem prototypes van nieuwe functionaliteiten, aangeduid als formules, kon uitproberen. We hebben zoveel feedback van Hue Labs gebruikers verzameld dat de meeste formules nu beschikbaar zijn in de Philips Hue app, sommige met zelfs nog meer functionaliteit dan voorheen!

Is Hue Labs nog steeds toegankelijk?

Hue Labs wordt in juni 2024 gesloten. Tot die tijd kun je geïnstalleerde formules nog bewerken. Na juni 2024 kunnen geautomatiseerde nog gewoon worden gebruikt, maar je kunt ze niet meer bewerken. Handmatig geactiveerde formules zijn dan niet meer toegankelijk, maar je kunt de corresponderende scènes vinden in de scènegalerij.

Hoe verwijder ik mijn bestaande Hue Labs formules?

Ga naar het tabblad Automatiseringen en tik op Hue Labs. Eenmaal binnen het Hue Labs platform tik je op Mijn formules om je geïnstalleerde formules te bekijken en te verwijderen.

Waar kan ik zien welke Hue Labs formules zijn opgenomen in de Philips Hue app?

Bekijk onderstaande tabel om te zien van welke Hue Labs formules functionaliteit is opgenomen in de Philips Hue app. Sommige formules werken niet exact hetzelfde werken als in Hue Labs. Ze hebben misschien zelfs nog meer functionaliteit.

Blijven mijn bestaande Hue Labs formules werken na sluiting van Hue Labs?

We adviseren over te stappen op deze ingebouwde functies, omdat ze vaak nog meer functionaliteit hebben dan de formules. We zullen er nog een paar toevoegen, zoals beschreven in de onderstaande tabel. Als een formule niet wordt vermeld, is er mogelijk geen overeenkomstige functie.

Waarom zijn sommige Hue Labs formules niet opgenomen in de Philips Hue app?

Hue Labs was een testplatform waar gebruikers prototypes van nieuwe functies konden uitproberen. Sommige formules pasten niet goed bij de app. Mogelijk vind je vergelijkbare functionaliteit in apps van derden die met Philips Hue werken.

Komen nog meer Hue Labs formules beschikbaar in de Philips Hue app?

Dat zijn we wel van plan! Veel Hue Labs formules hebben al overeenkomstige functies in de app. We zullen er nog een paar toevoegen, zoals beschreven in de onderstaande tabel. Als een formule niet wordt vermeld, is er mogelijk geen overeenkomstige functie.

Heeft de sluiting van Hue Labs gevolgen voor de rest van mijn Philips Hue systeem?

Je systeem blijft gewoon werken! Zelfs als je formules had geïnstalleerd, blijven je lampen, schakelaars, sensoren, automatiseringen, entertainmentruimtes, integraties van derden en alle andere onderdelen van je systeem ongewijzigd.

Kan ik nog steeds functies uitproberen?

Jazeker! In de Philips Hue app zelf! Naast de functies die we momenteel testen zie je de aanduiding 'Bèta'.

Waarom zie ik geen overeenkomstige functie voor het temperatuurdashboard?

We begrijpen de frustratie en hebben ons best gedaan om alle populaire functies in de app in te bouwen. Sommige functies, zoals het dashboard van de temperatuursensor, pasten niet goed bij de app. Je kunt de temperatuur nog wel bekijken in apps van derden, zoals Apple Home en Google Home.

Referentiegids Hue Labs formules