Hue Secure bedrade deurbel en Smart Chime - Handleiding

Hue Secure bedrade videodeurbel en Smart Chime

Inleiding

De Hue Secure bedrade deurbelcamera past naadloos in jouw Philips Hue ecosysteem en zorgt voor een betere beveiliging en meer gemak bij jouw voordeur. Dit artikel bevat alle informatie die je nodig hebt voor de installatie en het gebruik van jouw Hue Secure bedrade deurbel en Chime.

Configuratie en installatie

De Hue Secure bedrade deurbel instellen

Om jouw Hue Secure bedrade deurbel in te stellen, scan je met de Philips Hue app de QR-code op het eigendomsbewijs van je deurbel. Volg de instructies in de app om de deurbel aan te sluiten. Als je al een Bridge hebt, kun je deze aansluiten. Zo niet, dan werkt de deurbel alsnog, maar is de functionaliteit beperkt. Met Hue lampen profiteer je van superslimme functies, zoals lampen die kunnen draaien bij beweging. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op je mobiele apparaat tijdens de installatie.

Installatievereisten

Voor de bedrade deurbel is de bestaande bedrading nodig (laag vermogen 12-24 V AC), een WiFi-verbinding (2.4 GHz) en optioneel een Philips Hue Bridge voor een volledige functionaliteit en automatiseringen. Het gereedschap dat nodig is voor de installatie bestaat uit een potlood, schroevendraaier, boormachine, 6 mm metselbit, rubberen hamer of hamer.

De deurbelcamera monteren

Monteer de deurbelcamera in de buurt van je ingang op ongeveer 1,4 meter hoogte voor optimale bewegingsdetectie. De camera is weerbestendig (IP54), waardoor hij geschikt is voor gebruik buitenshuis. Als je liever een stroomadapter gebruikt in plaats van een bedrade transformator, moet je de stroomadapter binnenshuis plaatsen. De deurbel kan ook onder een hoek worden gemonteerd met de hoekbevestiging voor een beter zicht.

Korte kabels verlengen

Als je kabels vanuit de muur te kort zijn, kun je eenvoudig verlengkabels toevoegen met behulp van een draai- en schroefdraadmoer. Instructies staan in de handleiding. Zorg ervoor dat je bestaande draden niet in de muur glijden; buig ze om om wegglijden te voorkomen en/of plak ze aan elkaar vast nadat je de vorige deurbel hebt verwijderd.

Muurankers gebruiken en afstandhouders

Voor een veilige en stevige installatie gebruik je de meegeleverde muurankers voor materialen zoals baksteen en beton. Controleer of er bedrading in de muur zit voordat je gaat boren. Als je het niet zeker weet, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien voor ondersteuning.

Als er geen ruimte is om de deurbel vlak tegen de muur te plaatsen of als je meer ruimte nodig hebt voor de bedrading en draadmoeren, raden we je aan de meegeleverde afstandshouders te gebruiken. Deze kun je eenvoudig bevestigen met plakband, om wat afstand te creëren tussen de muur en de beugel.

Compatibele transformatoren

De Hue bedrade deurbel is alleen compatibel met bestaande deurbelsystemen, die een laagspanning hebben van 12-24 VAC. Geschikte transformatoren zijn voor Europa: ABB Ltd. TM15/24 (transformator) en Zopule MYT240050 (stroomadapter) en voor de Verenigde Staten: RING T57-0052 (transformator) en jiooyy AC-AC 24V 500mA (plug-in).

Voedingsopties

Voor de Hue Secure deurbel kun je ook een stroomadapter gebruiken. Geschikte adapters zijn voor Europa: Zopule MYT240050 (stroomadapter) en voor de Verenigde Staten: jiooyy AC-AC 24V 500mA (plug-in).

Compatibiliteit en integratie

Integratie met Hue lampen

De Hue Secure deurbel integreert naadloos met je bestaande Philips Hue lampen. Je kunt lampen zo instellen dat ze knipperen of automatisch aangaan als er iemand aanbelt of als er beweging wordt gedetecteerd.

Integratie in slimme woningen

De Hue bedrade deurbel kan worden gebruikt met Alexa, Google Assistant en SmartThings voor een live weergave. Apple Home (en beveiligde video voor thuis) wordt niet ondersteund.

Meerdere apparaten aansluiten

Je kunt meerdere Hue Smart Chimes verbinden met één deurbel als je een Bridge in je systeem hebt. Zonder Bridge kun je één bedrade deurbel aansluiten op één slimme bel. Tegelijkertijd kunnen er meerdere Hue bedrade deurbellen worden verbonden met één Smart Chime als je een Bridge in je systeem hebt.

Meldingen en waarschuwingen

Meldingen ontvangen

Als iemand op de deurbel drukt, ontvang je een deurbeltelefoontje of pushmelding op je telefoon via de Hue app. Als de Hue Chime verbonden is, kun je geluidsmeldingen ontvangen. Je kunt ook Hue lampen gebruiken om lichtalarmen te creëren voor je Chime.

Lichtalarm

Lichtalarmen vormen een unieke Hue functie, waarmee je een of meerdere lampen in je huis kunt laten knipperen wanneer er op de deurbel wordt gedrukt. Dit is handig als je niet gestoord wilt worden door het geluid van je Smart chime, bijvoorbeeld als je aan het werk bent of als familieleden slapen.

Abonnementen

Gratis proefperiode van Secure abonnementen

Elke nieuwe Secure camera of Wired Doorbell camera wordt geleverd met een gratis proefversie van 30 dagen van het Basic abonnement. De proefversie begint zodra de deurbel is ingesteld, zodat je alle geavanceerde functies kunt uitproberen die bij een Secure-abonnement horen.

Hue Secure-plannen kopen

Na de gratis proefperiode kun je een van de Hue Secure abonnementen aanschaffen om te blijven profiteren van de geavanceerde functies. De beschikbare plannen zijn:

Basisabonnement : dit abonnement kost $ 39,99 per camera per jaar en is inclusief 30 dagen videogeschiedenis, geavanceerde functies zoals activiteitszones, videoclips en slimmere meldingen.

: dit abonnement kost $ 39,99 per camera per jaar en is inclusief 30 dagen videogeschiedenis, geavanceerde functies zoals activiteitszones, videoclips en slimmere meldingen. Plusabonnement: dit abonnement kost $ 99,99 per jaar en is inclusief maximaal 10 camera's. Inclusief 60 dagen videogeschiedenis, geavanceerde functies zoals activiteitszones, videoclips en slimmere meldingen.

Technische specificaties

Spanningscompatibiliteit

De Hue bedrade deurbel is alleen compatibel met bestaande deurbelsystemen, die een laagspanning hebben van 12-24 VAC. Een verbinding met netspanning (220-240 V in Europa, 120 V in de VS) is niet mogelijk en zal het product beschadigen.

Cameraresolutie en gezichtsveld

De cameraresolutie is 2K QHD in een 1:1 verhouding (1984x1984 pixels) en het gezichtsveld is groter dan 180 graden, wat helpt om pakketjes te detecteren die in de buurt van de deur zijn geplaatst en om goed te zien wie er voor je deur staat.

Opties voor nachtzicht

De Hue Secure deurbel biedt zowel infrarood als gekleurd nachtzicht voor omstandigheden met weinig licht. Om nachtzicht in kleur in te schakelen, moet je de nachtmodus (infraroodzicht) uitschakelen.

Starlight Vision

Starlight zicht is een specificatie voor beeldsensors, die zijn geoptimaliseerd om zelfs op de donkerste dagen en/of plaatsen licht op te vangen zodat de beelden ook dan helder blijven.

EU Eco Design-naleving

De Hue bedrade deurbel is ontworpen om 24/7 beweging te kunnen detecteren en kan worden geconfigureerd om actief of inactief te zijn, in overeenstemming met de EU Eco Design-richtlijnen.

WiFi-bereik

We raden je aan de Hue bedrade deurbel binnen 10 meter van de WiFi-router in je woning te plaatsen.

Problemen oplossen en onderhoud

De deurbel resetten

Aan de achterkant van de Hue bedrade videodeurbel zit een resetknop. Draai de veiligheidsschroef voorzichtig los, kantel de deurbel om bij de resetknop te komen en druk er voorzichtig op totdat de deurbel bevestigt dat hij gereset wordt.

Deurbel en Chime schoonmaken

Gebruik een hele zachte, vochtige doek om de videodeurbel en Smart Chime schoon te maken. Oefen niet te veel kracht uit om krassen te voorkomen.

Betekenis van LED-indicatoren

Paars : Het product is aangesloten op de voeding en start op.

: Het product is aangesloten op de voeding en start op. Blauw : De resetknop is ingedrukt.

: De resetknop is ingedrukt. Rood : De resetknop is langer dan 10 seconden ingedrukt, wat duidt op een fabrieksreset.

: De resetknop is langer dan 10 seconden ingedrukt, wat duidt op een fabrieksreset. Rood knipperend : De bekabelde deurbel heeft aandacht nodig; controleer de spanningsspecificatie van je transformator.

: De bekabelde deurbel heeft aandacht nodig; controleer de spanningsspecificatie van je transformator. Rood knipperen : de Hue bedrade deurbel is aan het opnemen.

: de Hue bedrade deurbel is aan het opnemen. Groen knipperen: de Hue bedrade deurbel is aan het updaten.

Verbinding van bestaande Chime van deurbel verbreken (EU en NAM)

Voor de EU: Koppel je bestaande deurbel los volgens de instructies van de fabrikant van je deurbel. Maak een doorlopend circuit door de draden te verbinden met de meegeleverde draadmoer. Voor NAM: gebruik de meegeleverde omleidingskabel om de verbinding met de bestaande chime te verbreken en om te leiden naar de Hue bedrade deurbel. De situatie kan verschillen, vraag daarom altijd een gekwalificeerde elektricien om hulp als er vragen zijn.

Compatibiliteit transformator

Om de bestaande spanning van het deurbelsysteem te bepalen, moet je de specificaties op de transformator controleren en bij twijfel een gekwalificeerde elektricien vragen.

Opslag van videoclips

De Hue Secure videoclips worden veilig opgeslagen en end-to-end versleuteld in onze cloudomgeving, zodat er geen ongeautoriseerde toegang mogelijk is.

Montagevlakken

De Hue videodeurbel kan worden gemonteerd op de meeste oppervlakken, maar we raden je aan deze niet op een metalen oppervlak te bevestigen. Dit leidt tot onderbrekingen en kan het WiFi-signaal verslechteren. Gebruik de meegeleverde muurankers voor bakstenen en betonnen oppervlakken.

Smart Chime-functies

Je kunt het geluid van de Smart Chime uitzetten via de app of de knop op het apparaat. Het kan eenvoudig in een stopcontact worden gestopt, maar mag niet worden gebruikt met een verlengkabel. Het product is onderhoudsvrij en de voorklep zit vast. De sirenefunctie geeft een hard geluid van 87 DB om buren te waarschuwen en/of inbrekers af te schrikken.

LED-kleuren op Smart Chime

Continu groen (30 seconden) : Stroom is ingeschakeld.

: Stroom is ingeschakeld. Langzaam knipperend oranje : klaar om te worden toegevoegd aan de Hue configuratie.

: klaar om te worden toegevoegd aan de Hue configuratie. Snel knipperend oranje : klaar om te worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

: klaar om te worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Continu rood (30 seconden) : Het product is gedempt.

: Het product is gedempt. Stabiel groen: het geluid van het product is niet gedempt.

MotionAwareTM-technologie

MotionAware is een unieke technologie die verlichting inschakelt wanneer er beweging wordt waargenomen in een kamer zonder gebruik te maken van een bewegingssensor. Dit werkt met een configuratie van drie lampen en/of chimes of meer.

Aanvullende informatie voor MultiChime

Met MultiChime kun je de kleur en de duur van het knipperen van het licht aanpassen wanneer er op de deurbel wordt gedrukt. We bieden een aantal aanbevolen vooraf ingestelde kleuren, maar je kunt altijd elke kleur van je voorkeur gebruiken. Deze functie is alleen beschikbaar voor gekleurde lampen, die worden weergegeven als 'Aanbevolen'.

Voor betere zichtbaarheid raden we je aan de aanbevolen, gekleurde lampen te kiezen. Overweeg om een paar lampen over meerdere kamers te kiezen om de onderliggende lichtomstandigheden niet te veel te verstoren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat je de melding opmerkt, waar je ook bent in je huis.

Je kunt ook bepalen hoe vaak de lamp knippert, voordat deze weer teruggaat naar de oorspronkelijke status. Zo kun je de meldingen aanpassen aan jouw wensen.

Smart Chime en MultiChime configureren

Je kunt verschillende volumes instellen voor je Smart Chime via het app-bewerkingsscherm van je bekabelde deurbel. Hiermee kun je tot 10 verschillende tijdsblokken instellen, elk met een andere beltoon en een ander volume voor je bel.

Op dezelfde manier kun je verschillende lichtkleuren configureren voor je MultiChime met licht via de app. Je kunt tot 10 verschillende tijdslots instellen, elk met een andere kleur voor je lampen.

Je hoeft niet altijd geluid of licht te laten klinken als je op de bedrade deurbel drukt. Het gedrag van je Smart Chimes en verlichting kan de hele dag door worden ingesteld, inclusief het dempen of uitschakelen ervan. Je kunt kiezen voor geluid zonder licht of andersom.

Sommige lampen worden bij het configureren van MultiChime weergegeven als 'Aanbevolen', omdat ze gekleurd zijn. Dat levert gedurende de dag een beter contrast op. Niet-aanbevolen lampen zullen standaard altijd wit knipperen.

Lampen die meedoen aan MultiChime knipperen altijd in een vast patroon tussen UIT en volle lichtsterkte.

Als je nog vragen hebt of extra ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.