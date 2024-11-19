Hue SpatialAware: een nieuwe functionaliteit die verlichtingsontwerp tot leven brengt

Philips Hue staat bekend om prachtig vormgegeven verlichting die zich aanpast aan jouw levensstijl. Met Hue SpatialAware, een nieuwe baanbrekende functie die exclusief beschikbaar is met Hue Bridge Pro, introduceren we een geheel nieuw niveau van slimme, aanpasbare verlichting. Deze functie geeft je Hue systeem iets wat het nog nooit eerder heeft gehad: een echt inzicht in je ruimte.

SpatialAware past automatisch verlichtingsontwerpconcepten toe op je huis, zodat er geen expertise, giswerk of handmatige aanpassingen nodig zijn. Door de kleuren van de opnieuw geremasterde Hue scènes te verdelen over alle Hue lampen, afgestemd op de specifieke indeling en positie van de lampen in je kamer, verandert het volledig hoe je de verlichting ervaart.

Verlichting die je ruimte begrijpt

In tegenstelling tot traditionele opstellingen, waar elke lamp afzonderlijk wordt aangestuurd, laat SpatialAware Hue begrijpen waar elke lamp zich in je kamer bevindt. Met behulp van de nieuwste augmented reality-technologie scant de camera van je telefoon of tablet de kamer om de positie van elk licht in kaart te brengen. Met dit ruimtelijk model kan het algoritme van het systeem je verlichting op de meest natuurlijke en meeslepende manier tot leven brengen.

Met inspiratie uit onze professionele verlichtingsprincipes - zoals het laten vloeien van kleuren door een ruimte, het gedrag van kleurverlopen en hoe verschillende soorten verlichting elkaar aanvullen - stuurt SpatialAware Hue galerijscènes nauwkeurig aan over al je lampen, geïnspireerd door de natuur.

Lichtinstellingen zoals zonsondergangen, kleurspoelingen en sfeerovergangen lijken op maat gemaakt voor jouw ruimte.

Als je een lamp verplaatst of toevoegt, leidt de app je door een snelle herscan van een aantal lampen en wordt de lay-out direct bijgewerkt en worden je scènes opnieuw gekalibreerd.

Wat maakt SpatialAware anders?

Vóór SpatialAware werden Hue-scènes op intelligente wijze toegepast op basis van de vorm, functie, mogelijkheden en configuratie van je lampen. Maar zonder de exacte plaatsing van elk licht in de kamer te kennen, kan de lichtverdeling enigszins willekeurig aanvoelen.

Met SpatialAware zijn geremasterde Hue scènes nu:

- Afgestemd op de indeling van je kamer in plaats van algemeen toegepast

- Vloeiender en meer samenhangend, vooral voor op de natuur geïnspireerde scènes

- Meer natuurlijk, met lichtinstellingen die precies over je hele kamerstructuur worden verdeeld

SpatialAware komt het beste tot zijn recht in kamers met veel Hue lampen, maar ook kleinere opstellingen profiteren ervan. Vooral in ruimtes die gradient producten combineren, zoals de Play wall washer of Twilight lamp, met een plafondlamp of hanglamp.

Het algoritme schaalt en verdeelt de kleuren van elke Hue scène intelligent over je lampen, precies zoals een professionele verlichtingsontwerper zou doen, waardoor een natuurlijkere, evenwichtigere en meeslependere sfeer ontstaat.

Volledige controle, op jouw manier

SpatialAware is volledig aan jouw voorkeuren aan te passen:

Geniet van geremasterde scènes uit je scènegalerij.

Kies om te schakelen naar de niet-ruimtelijke versie van een scène uit de scènegalerij.

Blijf je originele niet-ruimtelijke scènes gebruiken.

Upgrade je bestaande scènes (uit de scènegalerij) op je Bridge op elk gewenst moment naar ruimtelijk geoptimaliseerde versies.

Schakel bij het bewerken van een scène terug van ruimtelijk naar niet-ruimtelijk.

Als je een kamer niet scant, gebruikt het systeem de klassieke niet-ruimtelijke verdeling van scènes. Jij kiest de ervaring die het beste bij jouw huis past.

Geremasterde galerijscènes, geoptimaliseerd voor SpatialAware

Ongeveer de helft van de geremasterde scènes in de Hue scènegalerij is al geoptimaliseerd voor SpatialAware, inclusief geliefde door de natuur geïnspireerde scènes zoals Savanne Zonsondergang, Bergbries en Meermist. In de loop van de tijd zullen er meer scènes worden toegevoegd die geschikt zijn voor SpatialAware naarmate we de ervaring verder ontwikkelen.

Exclusief voor Hue Bridge Pro

Hue SpatialAware is een nieuwe functie exclusief voor de Hue Bridge Pro, die meer geavanceerde verwerking en scène-intelligentie ontsluit.

Je hebt geen nieuwe lampen, extra hardware of abonnementen nodig. Werk gewoon je Hue app en Bridge Pro bij naar de nieuwste versie en volg de instructies in de app om je kamer te scannen en te beginnen met het genieten van SpatialAware scènes.

Snelle, eenvoudige installatie

Het instellen van SpatialAware gaat snel en intuïtief. Het scannen van een kamer met ongeveer 10 lampen kost meestal minder dan een minuut, en zodra de scan klaar is, passen de geremasterde scènes uit de galerij zich automatisch aan je kamer aan. Het is niet nodig om scènes handmatig te bewerken of afzonderlijke lampen aan te passen.

Je kunt ervoor kiezen om de fysieke lamp te scannen (bijvoorbeeld een hanglamp of tafellamp) of het lichteffect dat deze op een oppervlak creëert (bijvoorbeeld je muur bij spots). We raden de tweede optie aan voor lampen die een groot, verspreid lichteffect creëren op een muur die verder weg is van de bron.

Telefoons met LiDAR:

Richt op het knipperende licht --> Tik op "+" --> Controleer of de locatie van de stip is uitgelijnd met het licht of lichteffect --> Tik op Volgende om het volgende licht te scannen.

Telefoons zonder LiDAR:

Richt op het knipperende licht --> Tik op "+" --> Stap opzij en richt opnieuw --> Tik op "+" --> Controleer of de locatie van de stip is uitgelijnd met het licht of lichteffect --> Tik op Volgende om het volgende licht te scannen.

Om SpatialAware in meerdere kamers toe te passen, moet je ervoor zorgen dat elke kamer in de zone wordt gescand.

Opnieuw scannen

Je moet een licht en maximaal 3 andere lichten in een kamer opnieuw scannen wanneer:

Je hebt een nieuw licht toegevoegd

Je hebt een licht verplaatst

Probeer hetzelfde punt te scannen dat je oorspronkelijk hebt gescand (licht of lichteffect).

Kwaliteit van je ruimtelijke kaart

Om de best mogelijke ervaring te krijgen met ruimtelijk in kaart brengen, moet je het volgende in gedachten houden:

Alle lampen in de kamer moeten ingeschakeld (bereikbaar) en gescand zijn. Als je een lamp toevoegt aan de kamer, dan moet je de ruimtelijke kaart bijwerken en opnieuw scannen. Als je een lamp fysiek verplaatst naar een nieuwe locatie in de kamer, moet je die lamp opnieuw scannen. Gekleurde lampen en plafond- of hanglampen zorgen voor een veel betere verlichtingservaring. Lampen die op verschillende hoogtes in je kamer zijn geplaatst zullen de functionaliteit van de ruimtelijke kaart verbeteren.

Ontworpen door mensen, niet door AI

SpatialAware gebruikt geen AI om lichteffecten te genereren. Het maakt gebruik van ruimtelijk geremasterde scènes, ontwikkeld door de Hue ontwerp- en onderzoeksteams, en gebruikt algoritmes om de lichtscènes af te stemmen op de specifieke indeling en plaats van de lampen in je kamer.

Diezelfde expertise wordt gebruikt in de Hue AI-assistent, zodat de geremasterde, door de natuur geïnspireerde scènes ook geoptimaliseerd kunnen worden met SpatialAware.

Spraakbesturing en automatisering

Omdat scènes op de Hue Bridge Pro worden opgeslagen, kunnen SpatialAware scènes worden geactiveerd met:

Hue app

Accessoires

Automatiseringen

Spraakassistenten

Widgets

3rd party apps

Ruimtelijk geoptimaliseerde scènes integreren naadloos met al je bestaande besturingen.

Privacy ingebouwd in het ontwerp

Jouw privacy staat centraal in de manier waarop SpatialAware werkt:

Er worden geen afbeeldingen of scangegevens opgeslagen. Het proces slaat geen foto's, video's of kamerkaarten op.

Alle verwerking gebeurt lokaal op je apparaat.

op je apparaat. Er wordt op geen enkel moment informatie geüpload of gedeeld .

Je kamer blijft van jou, altijd.