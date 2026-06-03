- Deze actie is geldig tot 23:59 op 21 juni 2026.
- Voeg twee (2) of meer actieproducten toe aan je winkelwagen en ontvang 15% korting op de totale prijs van de artikelen die onderdeel zijn van de promotie. Als een Hue Bridge een van die artikelen is, krijg je 25% korting op de totale prijs van de in aanmerking komende actieproducten.
- De korting wordt toegepast op het totaalbedrag van de in aanmerking komende actieproducten in je winkelmandje bij het afrekenen https://www.philips-hue.com/nl-nl/producten/promoties/sportervaring.
- Korting op grond van deze promotie kan worden toegepast op maximaal 25 producten.
- Deze promotie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Elke aankoop is daarnaast onderhevig aan de Algemene voorwaarden en Verkoopvoorwaarden van Philips Hue.
- Als een deel van een bestelling wordt geretourneerd, wordt, indien van toepassing, de proportionele kortingswaarde in mindering gebracht op het restitutiebedrag.
- Deze actie is niet geldig in combinatie met een andere aanbieding of een couponcode op www.philips-hue.com.
- Signify Netherlands behoudt zich het recht voor om op elk moment een promotie te annuleren of deze algemene voorwaarden te wijzigen door ze opnieuw te publiceren.
Promo
GU10 - slimme spot - (3-pack)
Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 69,99
Promo
GU10 - slimme spot - (3-pack)
Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 159,99
Promo
Resonate muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 159,99
Promo
Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 3-pack
Tot 345 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur
De huidige prijs is € 49,99
Promo
Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack
Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
Hue Bridge vereist
De huidige prijs is € 79,99
Promo
A60 - E27 slimme lamp (3-pack)
Warm- tot koelwit
Draadloze bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 99,99
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3-pack Centura inbouwspot
Inclusief spot met GU10-fitting
Diameter inbouwopening 70 mm
Verstelbare kop
Smalle bundel
De huidige prijs is € 189,99
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Lily buitenspotlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 349,99
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Play tafellamp, 2-pack
2-pack
Geïntegreerde LED-lamp
Zwart
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 139,99
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Dimmer switch (nieuwste model)
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
De huidige prijs is € 21,99
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Flux lightstrip 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
De huidige prijs is € 69,99
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Lily XL tuinspot
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - uitbreiding
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 159,99