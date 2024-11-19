MotionAwareTM: Verander je Hue lampen in bewegingssensoren

Wat is Hue MotionAwareTM?

MotionAwareTM is een innovatieve functie die exclusief beschikbaar is met de Hue Bridge Pro. Het transformeert je Philips Hue lampen in bewegingssensoren door een bewegingszone te creëren met 3 tot 4 lampen in een kamer. Met deze functie kun je verlichting aansturen als er beweging wordt gedetecteerd of het gebruiken als onderdeel van een beveiligingssysteem door waarschuwingen te versturen als er beweging wordt gedetecteerd, lichtalarmen te activeren, enz.

Hoe werkt Hue MotionAwareTM?

Philips Hue lampen communiceren met elkaar via Zigbee. MotionAwareTM meet schommelingen in draadloze Zigbee-signalen, die optreden wanneer er iets (zoals een persoon) doorheen gaat. Deze technologie stelt Philips Hue lampen in staat beweging te detecteren zonder dat er extra sensoren, camera's of fysieke installatie nodig zijn.

Hue MotionAwareTM instellen

Om een bewegingszone in te stellen, heb je minimaal drie compatibele lampen nodig. Dit zijn de stappen:

Kies de kamer of zone: Selecteer de kamer of zone waar je een bewegingszone wilt creëren. De app schakelt kamers uit die niet genoeg compatibele verlichting hebben Selecteer de lampen: Kies uit de bereikbare en compatibele lampen die beschikbaar zijn. De geselecteerde lampen beginnen te knipperen om er zeker van te zijn dat de juiste lampen zijn gekozen. Zorg ervoor dat je de criteria volgt die in de app worden getoond (ook hieronder aangegeven) voor de beste prestaties. Kalibreer het gebied: Verlaat het gebied en zorg dat er niemand, ook geen huisdieren, aanwezig is tijdens het scannen en kalibreren. Pas de respons aan: Bepaal wat er gebeurt wanneer beweging wordt gedetecteerd. Je kunt verlichting bedienen, waarschuwingen versturen of beide.

Belangrijke overwegingen bij het instellen



Dezelfde woning, dezelfde Bridge : Alle lampen moeten op dezelfde Hue Bridge zijn aangesloten.

: Alle lampen moeten op dezelfde Hue Bridge zijn aangesloten. Aantal lampen : Gebruik drie of vier lampen om een gebied te creëren.

: Gebruik drie of vier lampen om een gebied te creëren. Locatie : Kies verlichting die gebieden met de meeste activiteit bedekt, zoals paden en deuropeningen.

: Kies verlichting die gebieden met de meeste activiteit bedekt, zoals paden en deuropeningen. Afstand : Voor optimale prestaties moeten de lichten 1 tot 7 meter uit elkaar staan.

: Voor optimale prestaties moeten de lichten 1 tot 7 meter uit elkaar staan. Hoogte en vorm : Lampen op verschillende hoogtes creëren een 3D-ruimte (niet allemaal in rechte lijnen) en bedekken het gebied van vloer tot plafond.

: Lampen op verschillende hoogtes creëren een 3D-ruimte (niet allemaal in rechte lijnen) en bedekken het gebied van vloer tot plafond. Geen muren : Muren tussen lampen kunnen de prestaties verstoren.

: Muren tussen lampen kunnen de prestaties verstoren. Alleen voor gebruik binnenshuis : Zigbee signalen moeten weerkaatsen tegen de omgeving, waardoor gebruik buitenshuis minder effectief is.

: Zigbee signalen moeten weerkaatsen tegen de omgeving, waardoor gebruik buitenshuis minder effectief is. Ingeschakeld: Controleer of je lampen zijn aangesloten op de stroomvoorziening.

MotionAwareTM aanpassen

Je kunt het gedrag van MotionAwareTM volledig aanpassen, zoals fysieke Hue-bewegingssensoren en camera's. Maak tot 10 tijdslots per dag om te bepalen wat de verlichting doet als er beweging wordt gedetecteerd. Als je tijdelijk wilt voorkomen dat MotionAwareTM lichten activeert, kun je dit tijdelijk uitschakelen via het menu Instellingen bewegingsgebied.

Alleen controlelampjes

Selecteer lampen in maximaal 3 kamers of 1 zone om de reactie te regelen en aan te passen wanneer er beweging wordt gedetecteerd in het bewegingsgebied. Dit hoeven niet dezelfde lampen/kamers te zijn die je in de vorige stappen hebt geselecteerd om de sensing te doen. Als je het later wilt aanpassen, kan dat in de Hue app door naar Instellingen > Apparaten > Bewegingsgebieden te gaan.

Alleen waarschuwingen verzenden

Je kunt MotionAwareTM configureren om waarschuwingen te versturen wanneer beweging wordt gedetecteerd zonder de verlichting te bedienen en een tijdlijn van gedetecteerde gebeurtenissen te zien. Deze opstelling is ideaal voor beveiligingsdoeleinden. Om toegang te krijgen tot deze functie, heb je een van onze Hue Secure abonnementen nodig als je al een camera hebt. Je kunt ook het Motion Aware-abonnement aanschaffen voor € 0,99 per maand of € 9,99 per jaar. Beide opties hebben een gratis proefperiode van 30 dagen.

Bedien lampen en verstuur meldingen

Combineer de functionaliteit van het bedienen van lampen en het versturen van meldingen voor een complete beveiligingsoplossing.

Groeperen met andere sensoren

MotionAwareTM kan worden geïntegreerd met Hue camera's en bewegingssensoren door apparaatgroepen aan te maken in de Hue app. Hierdoor kunnen al je apparaten naadloos samenwerken en hun bereik vergroten.

Probleemoplossen

Zorg voor stroom : Alle lampen moeten zijn aangesloten op de stroomvoorziening.

: Alle lampen moeten zijn aangesloten op de stroomvoorziening. Software bijwerken : Zorg ervoor dat je app, Bridge en lampen de nieuwste softwareversies gebruiken.

: Zorg ervoor dat je app, Bridge en lampen de nieuwste softwareversies gebruiken. Controleer de plaatsing : Er mogen geen muren tussen de lampen staan en ze mogen niet allemaal in een rechte lijn staan.

: Er mogen geen muren tussen de lampen staan en ze mogen niet allemaal in een rechte lijn staan. Gevoeligheid aanpassen : Pas indien nodig de gevoeligheid van het bewegingsgebied aan. Verhoog de waarde als het te lang duurt voordat hij je detecteert nadat je een kamer bent binnengegaan of verlaag de waarde als hij je te vroeg detecteert of vanuit aangrenzende kamers.

: Pas indien nodig de gevoeligheid van het bewegingsgebied aan. Verhoog de waarde als het te lang duurt voordat hij je detecteert nadat je een kamer bent binnengegaan of verlaag de waarde als hij je te vroeg detecteert of vanuit aangrenzende kamers. Groepsapparaten : Als je bewegingssensoren of camera's in dezelfde ruimte hebt, kun je overwegen een apparaatgroep te maken, zodat ze allemaal samenwerken.

: Als je bewegingssensoren of camera's in dezelfde ruimte hebt, kun je overwegen een apparaatgroep te maken, zodat ze allemaal samenwerken. Aangrenzende kamers of verdiepingen detecteren : Als je bewegingsgebied mensen detecteert in aangrenzende kamers of verdiepingen, overweeg dan om lampen te kiezen die verder weg staan van muren of plafonds, een 4e lamp toe te voegen (als je er maar 3 hebt) of de bewegingsgevoeligheid van het gebied te verlagen.

: Als je bewegingsgebied mensen detecteert in aangrenzende kamers of verdiepingen, overweeg dan om lampen te kiezen die verder weg staan van muren of plafonds, een 4e lamp toe te voegen (als je er maar 3 hebt) of de bewegingsgevoeligheid van het gebied te verlagen. Huisdierdetectie : Als je niet wilt dat je bewegingsgebied je huisdieren detecteert, overweeg dan om de gevoeligheid te verlagen of verlichting te kiezen in gebieden waar je huisdier zich waarschijnlijk minder beweegt.

: Als je niet wilt dat je bewegingsgebied je huisdieren detecteert, overweeg dan om de gevoeligheid te verlagen of verlichting te kiezen in gebieden waar je huisdier zich waarschijnlijk minder beweegt. Vroege detectie : Als je bewegingszone je te vroeg detecteert voordat je de kamer binnenkomt, overweeg dan om lampen verder in de kamer te plaatsen of de bewegingsgevoeligheid te verlagen.

: Als je bewegingszone je te vroeg detecteert voordat je de kamer binnenkomt, overweeg dan om lampen verder in de kamer te plaatsen of de bewegingsgevoeligheid te verlagen. Late detectie : Als je bewegingszone je te laat detecteert nadat je de kamer bent binnengegaan, overweeg dan om lampen dichter bij de ingang te kiezen of om de bewegingsgevoeligheid te verhogen.

: Als je bewegingszone je te laat detecteert nadat je de kamer bent binnengegaan, overweeg dan om lampen dichter bij de ingang te kiezen of om de bewegingsgevoeligheid te verhogen. Onherstelbare problemen: Als je bewegingsgebied beweert dat het niet werkt of niet te herstellen is, betekent dit dat er een probleem is met de deelnemende lichten in dat gebied. Zorg ervoor dat ze zijn ingeschakeld en sla je bewegingsgebied opnieuw op.

Veelgestelde vragen

Waarin verschilt MotionAware van andere bewegingsdetectietechnologieën?

Camera's : In tegenstelling tot camera's neemt MotionAware TM geen video op. Het is het beste voor het detecteren van beweging in ruimtes waar het moeilijk is om een camera te plaatsen of waar het niet relevant/noodzakelijk is om een gedetailleerd inzicht te krijgen in wat er gebeurt.

: In tegenstelling tot camera's neemt MotionAware geen video op. Het is het beste voor het detecteren van beweging in ruimtes waar het moeilijk is om een camera te plaatsen of waar het niet relevant/noodzakelijk is om een gedetailleerd inzicht te krijgen in wat er gebeurt. PIR-sensoren : MotionAware TM gebruikt Zigbee-signalen, terwijl PIR-sensoren infraroodsignalen detecteren. MotionAware TM is ideaal voor niet-transitionele ruimtes of ruimtes met veel verlichting.

: MotionAware gebruikt Zigbee-signalen, terwijl PIR-sensoren infraroodsignalen detecteren. MotionAware is ideaal voor niet-transitionele ruimtes of ruimtes met veel verlichting. SpaceSense: Hoewel vergelijkbaar met SpaceSense van WiZ, gebruikt MotionAwareTM Zigbee in plaats van Wi-Fi.

Kan MotionAwareTM beweging achter objecten detecteren?

Ja, draadloze signalen kunnen door objecten heengaan, waardoor MotionAwareTM gemakkelijker beweging detecteert achter meubels.

Kan MotionAwareTM worden gebruikt met andere sensoren?

Ja, het kan worden geïntegreerd met Hue camera's en bewegingssensoren door apparaatgroepen aan te maken in de Hue app.

Wat als ik niet wil dat de verlichting op bepaalde tijden wordt geactiveerd?

Je kunt tijdvensters aanpassen in de instellingen van het bewegingsgebied om te bepalen wanneer lichten moeten worden geactiveerd.

Wat als ik niet wil dat er verlichting wordt geactiveerd als de ruimte al licht genoeg is?

Hoewel de MotionAwareTM apparaten die geschikt zijn voor MotionAware geen speciale daglichtsensoren hebben (zoals onze bewegingssensoren en camera's wel hebben), kun je nog steeds voorkomen dat je lampen worden geactiveerd als het nog niet donker is. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze alleen worden geactiveerd door een MotionArea tussen zonsondergang en zonsopgang. Je kunt dit aanpassen via de instelling Daglichtgevoeligheid van elk Bewegingsgebied.

Gebruikt MotionAwareTM meer energie?

Het kan het stroomverbruik in stand-by met ongeveer 1% verhogen, maar er is geen meetbaar verschil als het licht aan is.

Kan MotionAwareTM worden gebruikt voor beveiliging?

Ja, het kan worden geïntegreerd met het Hue Secure systeem om waarschuwingen te verzenden wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Voor deze functies is een beveiligingsplan nodig.

Waarom heb ik minimaal drie lampen nodig?

Drie lampen zijn het minimum dat nodig is om beweging nauwkeurig en betrouwbaar te detecteren.

Kan ik MotionAwareTM buitenshuis gebruiken?

Hoewel het technisch mogelijk is, wordt het niet aanbevolen vanwege de onbetrouwbare prestaties in grote open ruimtes.

Conclusie

MotionAwareTM is een krachtige functie die de functionaliteit van je Philips Hue lampen verbetert en zowel gemak als veiligheid biedt. Door de richtlijnen voor het instellen te volgen en de instellingen aan te passen, kun je een efficiënt en responsief bewegingsdetectiesysteem in je huis maken.

Neem voor verdere hulp contact op met ons ondersteuningsteam.