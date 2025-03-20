Kies hieronder het type product dat je hebt voor meer informatie over het aansluiten ervan op je slimme verlichtingssysteem.
Configuratiegidsen voor Philips Hue producten
Starterkits
Ontvang instructies over het configureren van een starterkit.
Lampen met een accessoire
Ontvang instructies over het configureren van lampen die verpakt zijn met een accessoire, zoals een dimmer switch of smart button.
Buitenlampen
Ontvang instructies over het configureren van buitenlampen.
Accessoires
Ontvang instructies over het configureren van een sync box of andere accessoires.
Beveiliging
Ontvang instructies over het configureren van beveiligingscamera's en sensoren.
Veelgestelde vragen
Hoe voeg ik mijn Philips Hue apparaat toe met behulp van een QR-code?
Hoe voeg ik mijn Philips Hue apparaat toe met behulp van een QR-code?
Waar kan ik de QR-codes op mijn Philips Hue apparaten vinden?
Waar kan ik de QR-codes op mijn Philips Hue apparaten vinden?
Ik kan de QR-code niet vinden op mijn apparaat. Wat moet ik doen?
Ik kan de QR-code niet vinden op mijn apparaat. Wat moet ik doen?
Kan ik de QR-codes van meerdere apparaten scannen om ze allemaal tegelijk aan mijn Hue Bridge toe te voegen?
Kan ik de QR-codes van meerdere apparaten scannen om ze allemaal tegelijk aan mijn Hue Bridge toe te voegen?
Kan ik meerdere apparaten voor meerdere kamers toevoegen door de QR-codes van de apparaten te scannen?
Kan ik meerdere apparaten voor meerdere kamers toevoegen door de QR-codes van de apparaten te scannen?
Ik kan de QR-code niet scannen. Wat moet ik doen?
Ik kan de QR-code niet scannen. Wat moet ik doen?
Kan ik de QR-code op een ouder Philips Hue apparaat scannen om het apparaat aan mijn Hue Bridge toe te voegen?
Kan ik de QR-code op een ouder Philips Hue apparaat scannen om het apparaat aan mijn Hue Bridge toe te voegen?
Heb ik een internetverbinding nodig als ik apparaten aan mijn Hue Bridge wil toevoegen door de QR-code van deze apparaten te scannen?
Heb ik een internetverbinding nodig als ik apparaten aan mijn Hue Bridge wil toevoegen door de QR-code van deze apparaten te scannen?
Kan ik een QR-code op een Philips Hue apparaat scannen om dat apparaat aan mijn systeem toe te voegen als ik geen Hue Bridge heb?
Kan ik een QR-code op een Philips Hue apparaat scannen om dat apparaat aan mijn systeem toe te voegen als ik geen Hue Bridge heb?
Kan ik een product dat al is geconfigureerd toevoegen door de bijbehorende QR-code te scannen?
Kan ik een product dat al is geconfigureerd toevoegen door de bijbehorende QR-code te scannen?
Neem contact op met ons
We helpen je graag verder
Product, acties, garantie
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 20.00 uur
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.