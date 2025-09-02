Alle Hue-producten maken gebruik van dezelfde eenvoudige installatie met QR-code, zodat je al je Hue-apparaten tegelijk kunt scannen en instellen.
Hoe configureer je een Hue Bridge Pro?
Installatie-instructies voor Bridge Pro
1. Open de Hue app.
Als je de app de eerste keer opent, word je gevraagd of je een Bridge wilt toevoegen. Tik op Ja.
Geen zorgen als je op Overslaan hebt gedrukt! Open instellingen, tik op Apparaten en tik vervolgens op het blauwe plus (+) pictogram.
2. Scan de QR-code.
Als het scannen is gelukt, tik je op Volgende.
Opmerking: Als je product geen QR-code heeft, tik dan op Ik heb hulp nodig, selecteer vervolgens Geen QR-code en kies Bridge pro.
3. Kies hoe je je Hue Bridge Pro wilt verbinden: via wifi (gebruik in dat geval de meegeleverde Ethernet-kabel niet) of met de Ethernet-kabel.
Voorzie je Hue Bridge Pro van stroom met de meegeleverde USB-C-voedingskabel. De app leidt je vervolgens door de laatste stappen.
Hulp nodig?
Blader door onze FAQ of neem contact op met Support.
Lees de veelgestelde vragen over de Bridge >
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.