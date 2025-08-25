Ondersteuning

Hoe stel je een bedrade Hue Secure videodeurbel in?

Alle Hue-producten maken gebruik van dezelfde eenvoudige installatie met QR-code, zodat je al je Hue-apparaten tegelijk kunt scannen en instellen.

Lees dit eerst!

1. Wil je meerdere Hue apparaten toevoegen?
Houd ze allemaal bij elkaar! Je scant al hun QR-codes tijdens dezelfde stap.

2. Heb je de Hue app?
Download het in de app store van je telefoon.

 

Verbinding maken met een Bridge
Verbinden zonder brug

Verbinding maken met een Bridge

Installatie-instructies voor bedrade Hue Secure videodeurbel

Jouw Bridge moet worden verbonden met en toegevoegd aan jouw Hue app. 

Heb je dat nog niet gedaan? Ontdek hoe je de Bridge kunt configureren.

 

1. Open de Hue app.

2. Tik op het tabblad Home op het pictogram met drie stippen (…). Tik vervolgens op Apparaten toevoegen

Hue app met het tabblad Home, waarbij de aanwijzer boven het pictogram met drie stippen hangt, Hue app met een menu met drie stippen, waarbij de aanwijzer boven Apparaten toevoegen hangt

Opmerking: je kunt ook het tabblad Instellingen openen en vervolgens op Apparaten tikken. Tik op het blauwe plus (+) pictogram in de rechterbovenhoek.

Hue-app toont tabblad instellingen met indicator boven Apparaten, hue-app toont Apparatenmenu met indicator boven blauw pluspictogram (toevoegen)

3. Scan de QR-code.
    Je vindt de QR-code voor je bedrade videodeurbel op het eigendomsbewijs.

Hue app met het scherm Apparaten toevoegen, waarbij de aanwijzer boven de knop QR-code scannen hangt, Hue app met het scherm QR-code scannen, waarbij de aanwijzer boven de knop Volgende hangt

4. Tik op de bedrade Secure videodeurbel die je wilt toevoegen
    Als je meerdere deurbellen hebt, verschijnen ze in het scherm. Tik eerst op de beveiligde bekabelde videodeurbel die je wilt toevoegen.
        

Hue app die weergeeft welke apparaten zijn gescand, waarbij de aanwijzer boven de knop Volgende hangt, Hue app met de bevestiging dat apparaten zijn toegevoegd

5. Belangrijk! Bewaar je wachtzin en eigendomskaart op een veilige plaats.

Wachtzin: Vereist om toegang te krijgen tot de live weergave en videoclips van je beveiligde bekabelde videodeurbel.

Eigendomskaart: Vereist om de Secure bedrade videodeurbel te resetten of naar een andere Bridge te verplaatsen.

iPhone toont een belangrijk bericht

Ga naar de pagina Een Hue Smart Chime koppelen als je de iPhone wilt verbinden met de Hue Smart Chime.

Verbinden zonder brug

Installatie-instructies voor Hue Secure bedrade videodeurbel

1. Open de Hue app.

2. Volg de instructies op het scherm om je account en app-instellingen in te stellen.

3. Als je wordt gevraagd om een Brug toe te voegen, selecteer je Nee.

iPhone met het controlecentrum, iPhone die de instellingen van de Hue app weergeeft

4. Scan de QR-code. 
    

iPhone met het controlecentrum, iPhone die de instellingen van de Hue app weergeeft

5. Volg de instructies op het scherm om je beveiligde bedrade videodeurbel toe te voegen, in te stellen en aan te passen.
    

iPhone met het controlecentrum, iPhone die de instellingen van de Hue app weergeeft

6. Belangrijk! Bewaar je wachtzin en eigendomskaart op een veilige plaats.

Wachtzin: Vereist om toegang te krijgen tot de live weergave en videoclips van je beveiligde bekabelde videodeurbel.

Eigendomskaart: Vereist om de Secure bedrade videodeurbel te resetten of naar een andere Bridge te verplaatsen.

iPhone met belangrijk bericht

Ga naar de pagina Een Hue Smart Chime koppelen als je de iPhone wilt verbinden met de Hue Smart Chime. Zorg ervoor dat beide apparaten zich binnen 20 meter van elkaar bevinden

