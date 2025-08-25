Alle Hue-producten maken gebruik van dezelfde eenvoudige installatie met QR-code, zodat je al je Hue-apparaten tegelijk kunt scannen en instellen.
Hoe stel je een bedrade Hue Secure videodeurbel in?
Lees dit eerst!
1. Wil je meerdere Hue apparaten toevoegen?
Houd ze allemaal bij elkaar! Je scant al hun QR-codes tijdens dezelfde stap.
2. Heb je de Hue app?
Download het in de app store van je telefoon.
Verbinding maken met een Bridge
Installatie-instructies voor bedrade Hue Secure videodeurbel
Jouw Bridge moet worden verbonden met en toegevoegd aan jouw Hue app.
Heb je dat nog niet gedaan? Ontdek hoe je de Bridge kunt configureren.
1. Open de Hue app.
2. Tik op het tabblad Home op het pictogram met drie stippen (…). Tik vervolgens op Apparaten toevoegen
Opmerking: je kunt ook het tabblad Instellingen openen en vervolgens op Apparaten tikken. Tik op het blauwe plus (+) pictogram in de rechterbovenhoek.
3. Scan de QR-code.
Je vindt de QR-code voor je bedrade videodeurbel op het eigendomsbewijs.
4. Tik op de bedrade Secure videodeurbel die je wilt toevoegen
Als je meerdere deurbellen hebt, verschijnen ze in het scherm. Tik eerst op de beveiligde bekabelde videodeurbel die je wilt toevoegen.
5. Belangrijk! Bewaar je wachtzin en eigendomskaart op een veilige plaats.
Wachtzin: Vereist om toegang te krijgen tot de live weergave en videoclips van je beveiligde bekabelde videodeurbel.
Eigendomskaart: Vereist om de Secure bedrade videodeurbel te resetten of naar een andere Bridge te verplaatsen.
Ga naar de pagina Een Hue Smart Chime koppelen als je de iPhone wilt verbinden met de Hue Smart Chime.
Verbinden zonder brug
Installatie-instructies voor Hue Secure bedrade videodeurbel
1. Open de Hue app.
2. Volg de instructies op het scherm om je account en app-instellingen in te stellen.
3. Als je wordt gevraagd om een Brug toe te voegen, selecteer je Nee.
4. Scan de QR-code.
5. Volg de instructies op het scherm om je beveiligde bedrade videodeurbel toe te voegen, in te stellen en aan te passen.
6. Belangrijk! Bewaar je wachtzin en eigendomskaart op een veilige plaats.
Wachtzin: Vereist om toegang te krijgen tot de live weergave en videoclips van je beveiligde bekabelde videodeurbel.
Eigendomskaart: Vereist om de Secure bedrade videodeurbel te resetten of naar een andere Bridge te verplaatsen.
Ga naar de pagina Een Hue Smart Chime koppelen als je de iPhone wilt verbinden met de Hue Smart Chime. Zorg ervoor dat beide apparaten zich binnen 20 meter van elkaar bevinden
Hulp nodig?
Blader door onze FAQ of neem contact op met Support.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.