Philips Hue-kontoer

Philips Hue-kontoer

Kontoen din er en viktig del av Philips Hue, og sikrer at bare du – og de du autoriserer – har tilgang til systemet ditt. 

Ditt personvern, vår prioritet

En Philips Hue-konto er en sikker måte å identifisere eieren av et Philips Hue-system på. Den lar deg administrere hvilke brukere og applikasjoner som har tilgang til produktene dine. Snart må du opprette en Philips Hue-konto. Vil du vite mer om hvordan vi administrerer dataene dine? Les personvernerklæringen

 

Hue-appskjermbilde for administrering av medlemmer

Administrer brukertilgang

Se (og kontroller!) hvem som har tilgang til Philips Hue-systemet ditt, enten det er en applikasjon, smart økosystem eller bruker. Juster tillatelser basert på hva du vil at brukeren skal kontrollere - bare lysene, lysene og sikkerhetsenhetene, eller alt.

Bilde av en lås

Legg til et ekstra lag med sikkerhet

Kontoer gir oss en mer robust måte å identifisere eieren av et Philips Hue-system. Du kan til og med sette opp tofaktorautentisering når du logger på kontoen din.

Bilde der man på den ene siden ser en mann som bruker Hue-appen, og på den andre siden et hus

Styr lysene fra hvor som helst

En konto og en Bridge gir deg tilgang til fjernstyring. Slå lysene på og av, sjekke statusen på Philips Hue Secure-systemet ditt, eller justere innstillingene dine i Philips Hue-appen, uansett hvor du er.

Kontroller flere Hue-broer med Hue-kontoen

Styr flere Bridge-enheter

Har du mer enn én Bridge? Senere i år vil du kunne legge til flere Bridge-enheter til én konto og sortere dem i hjem for å holde systemet organisert.

Sammenlign brukertillatelser

Det er fire typer tillatelser du kan tildele brukere i Philips Hue-kontoen din. Uansett hvilke tillatelser du har, vil du alltid kunne kontrollere lysene – selv når internett er nede.

Belysning

Sikkerhet: grunnleggende

Sikkerhet: avansert

Administratorer

Kontroller lys uten internett

Legg til eller slett lys, sensor & brytere¹

Opprett, rediger, fjern rom og soner

Opprett, rediger, fjern automatiseringer

Synkronisering: koble app til Spotify

Synkronisering: Start eller stopp

Sikkert: Til- eller frakoble systemet

Sikkert: Se kameraets live-feed & videoklipp

Sikkert: Se hendelsestidslinjen

Sikkert: Motta varsler

Sikkert: Administrer kamerainnstillinger

Sikkerhet: abonner på plan

Sikker: Slett sikkerhetsenheter

Legg til eller fjern Bridge

Opprett, endre navn på, slett Hjem

Administrer brukertillatelser

Hva du kan gjøre med Philips Hue-kontoer

Synkroniser-fanen med Spotify i Hue-appen

Philips Hue + Spotify

Koble Philips Hue- og Spotify-kontoene dine for å se lysene dine reagere på musikken. Bruk Sync-fanen i Hue-appen for å starte – og forvandle rommet til en personlig konsert.

Oppdag Philips Hue + Spotify
Google Nest Mini, Apple HomePod Mini og Amazon Echo Dot mot en hvit bakgrunn.

Assistenter for smarte hjem

Koble Philips Hue-kontoen din til en assistent for smarte hjem for å styre belysningen med stemmen. Du trenger da bare å si hva du ønsker, så blir det gjort av seg selv!

Finn ut mer om stemmestyring
Sikkerhet for smarte hjem

Sikkerhet for smarte hjem

Få tilgang til Philips Hue Secure, vår samling av smarte hjemmesikkerhetsprodukter og funksjoner.

Finn ut mer om sikkerhet for smarte hjem

Spørsmål og svar

Hvordan oppretter jeg en Hue-konto?

Hva skjer med opplysningene jeg oppgir når jeg registrerer meg for en Hue-konto?

Vil jeg kunne benytte Hue-kontoen min på flere enheter?

Hvilke opplysninger må jeg oppgi for å opprette en Hue-konto?

Er tofaktorautentisering obligatorisk for å logge på en Hue-konto?

Får jeg tilsendt markedsføring hvis jeg oppretter en Hue-konto?

1 Hvis en enhet er en del av et Philips Hue Secure-oppsett, kan bare én bruker med Sikkerhet: avanserte eller admin-tillatelser slette den.

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