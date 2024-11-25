Philips Hue-kontoer

En Philips Hue-konto er en sikker måte å identifisere eieren av et Philips Hue-system på. Den lar deg administrere hvilke brukere og applikasjoner som har tilgang til produktene dine. Snart må du opprette en Philips Hue-konto. Vil du vite mer om hvordan vi administrerer dataene dine? Les personvernerklæringen