Philips Hue-kontoer

Kontoen din er en viktig del av Philips Hue, og sikrer at bare du – og de du autoriserer – har tilgang til systemet ditt.
Ditt personvern, vår prioritet
En Philips Hue-konto er en sikker måte å identifisere eieren av et Philips Hue-system på. Den lar deg administrere hvilke brukere og applikasjoner som har tilgang til produktene dine. Snart må du opprette en Philips Hue-konto. Vil du vite mer om hvordan vi administrerer dataene dine? Les personvernerklæringen
Administrer brukertilgang
Se (og kontroller!) hvem som har tilgang til Philips Hue-systemet ditt, enten det er en applikasjon, smart økosystem eller bruker. Juster tillatelser basert på hva du vil at brukeren skal kontrollere - bare lysene, lysene og sikkerhetsenhetene, eller alt.
Legg til et ekstra lag med sikkerhet
Kontoer gir oss en mer robust måte å identifisere eieren av et Philips Hue-system. Du kan til og med sette opp tofaktorautentisering når du logger på kontoen din.
Styr lysene fra hvor som helst
En konto og en Bridge gir deg tilgang til fjernstyring. Slå lysene på og av, sjekke statusen på Philips Hue Secure-systemet ditt, eller justere innstillingene dine i Philips Hue-appen, uansett hvor du er.
Styr flere Bridge-enheter
Har du mer enn én Bridge? Senere i år vil du kunne legge til flere Bridge-enheter til én konto og sortere dem i hjem for å holde systemet organisert.
Sammenlign brukertillatelser
Det er fire typer tillatelser du kan tildele brukere i Philips Hue-kontoen din. Uansett hvilke tillatelser du har, vil du alltid kunne kontrollere lysene – selv når internett er nede.
Kontroller lys uten internett
Legg til eller slett lys, sensor & brytere¹
Opprett, rediger, fjern rom og soner
Opprett, rediger, fjern automatiseringer
Synkronisering: koble app til Spotify
Synkronisering: Start eller stopp
Sikkert: Til- eller frakoble systemet
Sikkert: Se kameraets live-feed & videoklipp
Sikkert: Se hendelsestidslinjen
Sikkert: Motta varsler
Sikkert: Administrer kamerainnstillinger
Sikkerhet: abonner på plan
Sikker: Slett sikkerhetsenheter
Legg til eller fjern Bridge
Opprett, endre navn på, slett Hjem
Administrer brukertillatelser
Hva du kan gjøre med Philips Hue-kontoer
Philips Hue + Spotify
Koble Philips Hue- og Spotify-kontoene dine for å se lysene dine reagere på musikken. Bruk Sync-fanen i Hue-appen for å starte – og forvandle rommet til en personlig konsert.
Assistenter for smarte hjem
Koble Philips Hue-kontoen din til en assistent for smarte hjem for å styre belysningen med stemmen. Du trenger da bare å si hva du ønsker, så blir det gjort av seg selv!
Sikkerhet for smarte hjem
Få tilgang til Philips Hue Secure, vår samling av smarte hjemmesikkerhetsprodukter og funksjoner.
Spørsmål og svar
Hvordan oppretter jeg en Hue-konto?
Hvordan oppretter jeg en Hue-konto?
Hva skjer med opplysningene jeg oppgir når jeg registrerer meg for en Hue-konto?
Hva skjer med opplysningene jeg oppgir når jeg registrerer meg for en Hue-konto?
Vil jeg kunne benytte Hue-kontoen min på flere enheter?
Vil jeg kunne benytte Hue-kontoen min på flere enheter?
Hvilke opplysninger må jeg oppgi for å opprette en Hue-konto?
Hvilke opplysninger må jeg oppgi for å opprette en Hue-konto?
Er tofaktorautentisering obligatorisk for å logge på en Hue-konto?
Er tofaktorautentisering obligatorisk for å logge på en Hue-konto?
Får jeg tilsendt markedsføring hvis jeg oppretter en Hue-konto?
Får jeg tilsendt markedsføring hvis jeg oppretter en Hue-konto?
1 Hvis en enhet er en del av et Philips Hue Secure-oppsett, kan bare én bruker med Sikkerhet: avanserte eller admin-tillatelser slette den.