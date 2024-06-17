Er du lei av å krype under treet for å koble til lysene? Eller står du på tærne for å koble dem ut før du legger deg? Med en Philips Hue Smart plug kan du legge slike juletreproblemer bak deg. Koble lysene på treet til en Hue Smart plug, og slå dem enkelt av og på – uten å få barnåler i håret.

Med Hue Smart plug kan du styre juletrelysene akkurat som all annen Philips Hue-belysning: med Hue-appen, smarttilbehøret eller stemmestyring.

En lys idé: Still inn en rutine i Hue-appen som slår på juletrelysene rett før du våkner om morgenen, og slår dem av når du legger deg – helt automatisk.