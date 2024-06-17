Support
Ideer til julebelysning for å få et vakkert vinterlandskap i hjemmet

10. november 2023

Julen er en spesiell tid for mange der du kan mimre om tidligere julefeiringer med familien mens dere sammen pynter treet og huset. I år kan du gjøre høytiden enda mer minneverdig ved å prøve disse ideene til dekorativ julebelysning.

En stue som er pyntet til jul med blått, grønt og rødt lys.

Styr juletrelysene med en Smart plug

Er du lei av å krype under treet for å koble til lysene? Eller står du på tærne for å koble dem ut før du legger deg? Med en Philips Hue Smart plug kan du legge slike juletreproblemer bak deg. Koble lysene på treet til en Hue Smart plug, og slå dem enkelt av og på – uten å få barnåler i håret. 

Med Hue Smart plug kan du styre juletrelysene akkurat som all annen Philips Hue-belysning: med Hue-appen, smarttilbehøret eller stemmestyring.

En lys idé: Still inn en rutine i Hue-appen som slår på juletrelysene rett før du våkner om morgenen, og slår dem av når du legger deg – helt automatisk.

Julegaver under et tre som er belyst med et Hue Go-smartlys.

Legg et Hue Go-lys blant gavene

Åpning av gaver er noe av det vi ser mest frem til i julen. Gjør skattene under treet enda mer forlokkende ved å legge et Hue Go-lys blant gavene. Vinkle den smarte lampen opp mellom grenene for å gi høytidsdekoren et unikt preg.

En lys idé: Hvis barna er litt for interessert i gavene som venter under treet, kan du plassere en Hue Motion sensor ved siden av Hue Go-lampen. Hvis de kommer for nær, tennes lysene – og de vet at julenissen ser dem.

Skap julestemning med lightstrips

Du kan droppe tradisjonelle julelys og bruke lightstrips i stedet. Lightstrips er fleksible og kan vikles inn i girlandere eller festes rundt treet. Plasser en lightstrip bak et sidebord eller et skap, og plasser julepynten foran den – du kan til med legge kunstig snø på toppen for ekstra glød!

En lys idé: Når du stiller inn en scene i rommet, kan du trykke på avspillingsikonet på scenekortet for å gjøre scenen dynamisk. Da veksler de fargekompatible lysene dine mellom fargene i scenen, noe som gir mer liv til julepynten.

Gi oppsatsen en koselig glød

Ingen julemiddag er komplett uten en skikkelig oppsats. Enten du lager den selv eller kjøper en ferdiglaget bukett, kan du gi oppsatsen en ekstra glød av mykt lys med en Flourish-pendellampe. Og det beste av alt: Flourish-pendellampen har millioner av lysfarger, slik at du kan belyse oppsatsen med akkurat den rette nyansen.

En lys idé: Hvis du har flere Philips Hue-lys i det smarte belysningssystemet ditt, kan du skille dem ut i forskjellige rom i Hue-appen. Opprett en sone som omfatter alle lysene i juleoppsettet ditt, slik at du raskt kan skape julestemning i hele hjemmet.

Julepynt fremhevet av det grønne lyset fra en smart bordlampe.

Lys opp pynten med en Iris-bordlampe

Iris-bordlampen har både diskret bakgrunnsbelysning og et hovedlys – som tar seg best ut når det rettes mot veggen – slik at du kan fremheve julepynten akkurat slik du selv vil. Du kan rette den mot julelandsbyen eller la den lyse opp veggen bak en snømannfigur.

En lys idé: Få det til å snø! Fest papirsnøfnugg i taket med fiskesnører – men pass på at du plasserer dem mellom veggen og Iris-bordlampen. Når lyset skinner, skaper snøfnuggene interessante skygger på veggen bak og gir skikkelig vinterstemning.

Julepynt på en veranda med smart utebelysning.

Ideer til julebelysning utendørs som viser vei for Rudolf

Ingenting skaper julestemning som julelys på huset. Velg farger som passer til utsiden av huset: Få huset til å skinne ved å feste større lys langs takskjegget og mindre lys formet som istapper nedenfor, eller bruk regnbuefarget lys hvis du ønsker noe mindre tradisjonelt.

En lys idé: Med smart Philips Hue-utebelysning kan du enkelt utvide julebelysningen din utendørs. Still inn fargekompatible lys, for eksempel Lily-spotlys, til å lyse med farger som passer til høytiden.

Velg et tradisjonelt tema med rødt og grønt lys, bruk en moderne lysscene med sølvblå nyanser, eller bruk en helt annen fargepalett til jul med Philips Hue-appen. Hvordan du pynter hjemmet ditt til jul, er et personlig valg – også måten du bruker den smarte julebelysningen på.

