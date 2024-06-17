Ingenting skaper julestemning som julelys på huset. Velg farger som passer til utsiden av huset: Få huset til å skinne ved å feste større lys langs takskjegget og mindre lys formet som istapper nedenfor, eller bruk regnbuefarget lys hvis du ønsker noe mindre tradisjonelt.
En lys idé: Med smart Philips Hue-utebelysning kan du enkelt utvide julebelysningen din utendørs. Still inn fargekompatible lys, for eksempel Lily-spotlys, til å lyse med farger som passer til høytiden.
Velg et tradisjonelt tema med rødt og grønt lys, bruk en moderne lysscene med sølvblå nyanser, eller bruk en helt annen fargepalett til jul med Philips Hue-appen. Hvordan du pynter hjemmet ditt til jul, er et personlig valg – også måten du bruker den smarte julebelysningen på.
Mer juleinspirasjon fra Philips Hue