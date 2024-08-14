Belysning på juletreet: tips og triks

Hvis du aldri har brukt Philips Hue + Spotify-integrasjonen, kan du glede deg til en godbit i høytiden! Du finner denne funksjonen på Sync-fanen i Hue-appen. Alt du trenger å gjøre, er å koble Spotify-kontoen din (gratis eller betalt) til Philips Hue-kontoen din.

Når du har gjort det, kan du opprette et underholdningsområde med Festavia-lyslenker og andre fargekompatible lys i rommet. Våre favoritter? Ambiance-gradientlysrekken, Signe-gradientgulvlampen og Go-aksentlyset – de gir juletreet ditt flotte aksenter.

Når julelysene dine er synkronisert med musikken, kan du skape den perfekte feststemningen eller en festlig atmosfære når dere skal åpne gaver.

En lys idé: Bruk Automatisk-innstillingen for farge når du tilpasser synkroniseringen. Da bestemmer appen de beste fargekombinasjonene basert på musikksjangeren – julemusikk i dette tilfellet!