Belysning på juletreet: tips og triks

4. september 2023
Ingenting er som det tindrende, glitrende lyset fra lyslenker, spesielt når du vikler dem rundt juletreet i høytiden. Få mest mulig ut av de smarte lyslenkene våre ved å bruke dem som juletrelys eller festlig dekorativ belysning – det er bare å ta en kikk på tipsene våre for høytiden.
Slik fester du lys på juletreet
Festavia-lyslenker kan brukes året rundt både innendørs og utendørs – og i julehøytiden passer det perfekt å henge dem på juletreet. Les den omfattende veiledningen vår om hvordan du fester lys på juletreet.
Synkroniser julelysene med musikken
Hvis du aldri har brukt Philips Hue + Spotify-integrasjonen, kan du glede deg til en godbit i høytiden! Du finner denne funksjonen på Sync-fanen i Hue-appen. Alt du trenger å gjøre, er å koble Spotify-kontoen din (gratis eller betalt) til Philips Hue-kontoen din.
Når du har gjort det, kan du opprette et underholdningsområde med Festavia-lyslenker og andre fargekompatible lys i rommet. Våre favoritter? Ambiance-gradientlysrekken, Signe-gradientgulvlampen og Go-aksentlyset – de gir juletreet ditt flotte aksenter.
Når julelysene dine er synkronisert med musikken, kan du skape den perfekte feststemningen eller en festlig atmosfære når dere skal åpne gaver.
En lys idé: Bruk Automatisk-innstillingen for farge når du tilpasser synkroniseringen. Da bestemmer appen de beste fargekombinasjonene basert på musikksjangeren – julemusikk i dette tilfellet!
Slik kommer du i julestemning
Trenger du hjelp til å komme i julestemning? Da passer det perfekt med effekter! Peis, Stearinlys, Opal og mange andre effekter får hjemmet ditt til å se ut som om det er tatt rett ut av et eventyr. Du finner effektene ved å trykke på Festavia-lyskortet og deretter på ikonet med tre stjerner nedenfor fargehjulet. Trykk på avspillingsknappen på en av effektene, så begynner lyslenkene umiddelbart å endre seg!
Peis: Passer perfekt til koselige kvelder på sofaen. Hvert lys dimmes og øker i lysstyrke med en oransje-rød glød som etterligner lyset fra en peis.
Stearinlys: Gi stevnemøtet en romantisk touch. Stearinlys-effekten er mer dempet enn Peis-effekten og får lyslenkene til å danse som flammer – akkurat som i gamle dager (og langt tryggere), da folk faktisk hadde stearinlys på juletrærne.
Sparkle: Se Festavia-lyslenkene tindre som stjerner på himmelen. Denne effekten gir hvitt lys langs hele lyslenken – en magisk touch for en magisk høytid.
Glinse: Denne effekten ser ut som sollys som skimrer i vannoverflaten, og får lysene til å svinge intenst mellom svakere og sterkere lysstyrke.
Prisme: Skap en flytende regnbueeffekt med lyslenkene. Muntert, fargerikt og perfekt på juletreet.
Opal: Dette er en myk og drømmeaktig effekt som skaper en leken, glitrende effekt med pastellfarger.
Festavia: festlig belysning med gradient
Festavia-lyslenker er gradiente, men de skiller seg fra alle gradientlys du har sett tidligere. Du kan fortsatt velge tre punkter på fargehjulet, men du ser at hvert av lysene har forskjellig farge. Dette gjør at du kan velge mellom tre stiler: Lineær, Speil eller Spredt.
Lineær-stilen utvider fargegradienten langs hele lengden på lyslenken. Spredt-stilen gir et gøyalt alternativ ved å ta fargene i scenen og blande dem langs hele lengden.
Og det beste av alt? Du kan bruke disse stilene på en hvilken som helst scene, enten den stammer fra Hue-scenegalleriet eller du har tilpasset den selv.
Still inn den perfekte scenen med juletrelysene dine
Enten du stiller inn en scene for alle lysene i rommet eller bare for juletrelysene, kan du tilpasse utseendet for å forvandle rommet til et ekte eventyrland.
Festavia-lyslenkene kan vise en fargegradient, og derfor vises alle fargene i scenen langs alle lysene. Vil du gjøre det enda mer slående? Trykk på avspillingsknappen på scenekortet for å gjøre det hele dynamisk – og se lysene veksle mellom alle fargene i scenen.
Bla gjennom Hue-scenegalleriet
Hvis du leter etter den rette belysningen, bør du ta en kikk på Hue-scenegalleriet. Julebelysningen trenger ikke bare være rød og grønn – Hue-scenegalleriet er fullt av scener som er spesielt utviklet av lysdesignere for å fylle hjemmet ditt med fargerikt lys. Festavia-lyslenkene er gradientkompatible, så derfor vises scenen som en fargegradient på lysene. I Hue-appen går du til rommet der lyslenkene dine er, og så ruller du til høyre i Mine scener til du kommer til slutten. Trykk på Hue-scenegalleriet for å bla gjennom og lagre favorittene dine i Mine scener.
En lys idé: Hue-scenegalleriet inneholder en hel samling av høytidsscener! Ta en kikk på Høytid-kategorien, der du kan prøve Under treet, Gyllen stjerne, Stille natt og mye mer.
Lag en tilpasset scene
Du trenger ikke bekymre deg hvis du ikke finner akkurat det du ønsker i Hue-scenegalleriet – du kan lage din egen scene! Trykk på Festavia-lyskortet for å se fargevelgeren, der du kan velge fargene du liker. Trykk på ikonet med tre prikker (…), og velg Lagre som en ny scene for å lagre kreasjonen din for fremtidig bruk.
Du kan til og med lage en scene der juletrelysene spiller av en effekt, for eksempel Stearinlys, mens resten av rommet er stilt inn på komplementærfarger. Da skaper du balanse samtidig som juletreet skiller seg ut. Still inn en scene i rommet der lyslenkene dine er, og trykk deretter på Festavia-lyskortet. Trykk på effektikonet (tre stjerner), og begynn å spille av en effekt du liker. Så kan du lagre disse innstillingene som en ny scene for å gjøre det hele enda enklere!
En lys idé: Du kan gruppere lysene du vil bruke til julepynt, i en sone, slik at du kan kontrollere dem alle samtidig. Da blir det enklere å oppnå en harmonisk fargeeffekt når du stiller inn en scene.
Lag en scene basert på et bilde
Har du et favorittbilde fra høytiden? Bruk fargene på bildet til å lage en egendefinert scene for Festavia-lyslenker. I Hue-appen åpner du rommet der lyslenkene dine er, og så trykker du på det blå pluss-ikonet (+). Trykk på Bruk bilde, og velg bildet du vil bruke som grunnlag for scenen.