Slik installerer du en Philips Hue Dimmer switch

1. september 2023

En av de største fordelene med Philips Hue smart belysning er muligheten til å kontrollere lysene dine med Philips Hue-appen eller stemmen din via smarthjemassistenten. Noen ganger ønsker du likevel å kunne bruke en lysbryter.

Heldigvis har vi alt du trenger: Vi har flere typer smartlystilbehør, inkludert innendørs og utendørs bevegelsessensorer, Hue Tap switch, og selvfølgelig Philips Hue Dimmer switch. Det kan være vrient å installere en tradisjonell dimmebryter, og det krever ofte en elektriker, en dyr bryter eller din egen kunnskap hvis du heller vil gjøre det selv. Med en Philips Hue Dimmer switch trenger du imidlertid bare Hue-appen, et Philips Hue-lys og dine egne to hender.

Trinn-for-trinn veiledning for å installere en Philips Hue dimmerbryter

Å installere en Hue-dimmerbryter og pare den med ditt smarte lysoppsett krever svært få trinn: det er en enkel, intuitiv prosess laget slik at alle kan fullføre den uten problemer.

Trinn 1: Finn et bra sted for dimmerbryteren din

Fordi en Philips Hue-dimmerbryter ikke er ment å dekke den tradisjonelle lysbryteren din, har du friheten til å velge nøyaktig hvor du vil at den nye smartbryteren skal være. Du trenger ikke engang å montere den på veggen med det medfølgende limet – du kan ganske enkelt bruke den som en fjernkontroll fra hvor som helst i hjemmet ditt.

Bryteren består av to deler: veggplaten og fjernkontrollen, som festes magnetisk til basen og kan brukes hvor enn du kan bære den. De beste stedene å installere en dimmerbryter er i nærheten av inngangspartier eller rundt sittegrupper i stuen eller spisestuen.

(Valgfritt) Trinn 2: Monter den med lim eller skruer

Dimmeren kan monteres på to måter: med den medfølgende selvklebende baksiden på bunnplaten eller ved at du skrur bunnplaten inn i veggen (skruer er ikke inkludert):

Hvis du bestemmer deg for å montere den med limet, fjern den klebende baksiden fra bunnplaten, stil opp platen akkurat der du vil ha den (sørg for at den er rett!), og trykk deretter veggplaten fast på veggen.

Selv om dimmeren ikke leveres med skruer, kan du bruke dine egne skruer til å feste bunnplaten på veggenSkill baksiden av veggplaten fra forsiden med en skrutrekker, og sett skruer i passende størrelse i skruehullene på baksiden av bunnplaten. Avhengig av hva slags vegg du har, kan du bruke en skrutrekker eller en drill til å feste skruene. På noen vegger kan det bli nødvendig med veggankere for å sikre bunnplaten ordentlig.

En lys idé: Du kan også plassere selve dimmeren (uten bunnplaten) på magnetiske overflater, for eksempel på kjøleskapet. Prøv på ditt eget!

Trinn 3: Koble dimmerbryteren til ditt smarte lyssystem

Det er enkelt å sette opp en dimmerbryter uavhengig av metoden du bruker, som avhenger av ditt nåværende smartlysoppsett:

med en bro: Åpne Hue-appen og naviger til Innstillinger > Tilbehør og trykk på det blå plussikonet (+). Følg instruksjonene på skjermen for å koble bryteren til oppsettet. 

Uten en bro:       

o Hold dimmeren nær lyset du vil styre (prøv å holde den maks. 15 centimeter fra pæren eller armaturen). 

o Trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder til LED-lampen foran på bryteren begynner å blinke. 

o Hold dimmeren nær lyset du vil styre, og trykk og hold inne strømknappen til lyset blinker tre ganger. Etter tredje blink slipper du strømknappen. 

Du kan nå styre dette lyset med dimmerbryteren. Gjenta for opptil 10 pærer. For å fjerne et lys fra dimmerbryteren, gjenta den samme prosessen, men hold Hue-knappen i 10 sekunder. 

Trinn 4: Tilpass innstillingene dine

Du kan bruke Philips Hue-appen til å tilpasse innstillingene til dimmerbryteren slik du vil, forutsatt at du har en Bridge. Åpne appen og gå til Innstillinger > Tilbehør, og trykk deretter på dimmerbryteren du vil tilpasse.

Feilsøking av Philips Hue-dimmerbryteren

Har du problemer med dimmerbryteren? Utfør en myk tilbakestilling ved å trykke og holde alle fire knappene samtidig til LED-indikatoren på bryteren blir grønn.

Tilbakestill Philips Hue Dimmer switch til fabrikkinnstillingene

Tilbakestill dimmerbryteren til fabrikkstandard ved å ta av batteridekselet og trykke og holde inne Oppsett -knappen i minst 10 sekunder til LED-indikatoren på forsiden blinker oransje. 

Tilbakestill et Philips Hue-lys til fabrikkinnstillingene

Noen ganger kan et problem med et Philips Hue-smartlys løses ved å tilbakestille det til fabrikkstandard med Philips Hue-dimmerbryteren:

  1. Slå av lyset: Slå det av, vent i 15 sekunder, og slå det på igjen.
  2. Hold Hue Dimmer switch maks 15 centimeter fra lyset.
  3. Trykk og hold både "ON" og "OFF"-knappen i minst 10 sekunder til LED-indikatoren på bryteren blir grønn.
