Ideer for kjøkkenbelysning

Hvis kjøkkenet er hjemmets hjerte, så er kjøkkenøya hjertet i kjøkkenet ditt! Som midtpunktet i rommet er øya mer enn bare en overflate for tilberedning av mat – den er også et sted å spise, sosialisere og slappe av når som helst på dagen.
Som et virkelig multifunksjonelt rom fortjener det virkelig multifunksjonell belysning. Sterk belysning gjør det enklere når du hakker grønnsaker, pynter en kake eller leser en oppskrift. Og når det er på tide å sette seg ned og prøve dine kulinariske mesterverk, kan du sette myke fargerike toner for å skape en avslappet spisestemning for familie og venner.
Gjør midtpunktet på kjøkkenet enda mer virkningsfullt ved å skille det ut med pendellampe til kjøkkenøy. Du kan for eksempel tenke på hvor mange pendler du henger over benken, lengden på ledningene, formasjonen du arrangerer dem i, eller hvilken type nyanse du velger. Hue Flourish pendellampe med sin iøynefallende globusdesign vil bringe kraftig diffust lys til rommet i tillegg til et snev av elegante designdetaljer. Hvis øya er lang, kan du vurdere å henge flere Flourish-pendler over øya – én for hver annen meter.
Hvis du allerede har montert pendellamper, kan du enkelt oppgradere pærene deres til dimbare fargekompatible Hue-smartpærer. Det finnes et omfattende utvalg av pærer for alle typer og størrelser av lamper. Hvis de eksisterende pendellampene dine har klare skjermer, kan du vurdere å bruke Edison-pærer med synlig glødetråd for å skape et tradisjonelt utseende. Still inn den perfekte intensiteten til vakker ravglød for matlagingsoppgaver eller romantiske bistrovibber.