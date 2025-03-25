Ideer for kjøkkenbelysning

Sporbelysning som Hue Perifo kan tilpasses fullstendig slik at du blir lysdesigneren! Velg skinnelengdene du trenger, sett dem sammen og monter dem i kjøkkentaket eller på veggene. Den modulære designen gjør at du kan bygge en skinne som passer til dimensjonene på kjøkkenet ditt – legg den over arbeidsflater, bord og øyer. Eller skap et designelement ved å lage en firkantet, rektangulær, L- eller U-formet skinne og montere den over midten av rommet.

Når du har installert skinnen, er det bare å sette inn de Perifo-lampene du ønsker, og plassere dem hvor som helst på skinnen. Bruk spotlights for å rette lyset inn i områder der du jobber eller for å fremheve bilder, slanke pendler er ideelle for belysning av bord eller øyer, og lysbjelker for å lyse opp lengre benkeplater.

Hvis du virkelig vil få blanke overflater til å gløde og slanke linjer til å skille seg ut, bør du vurdere å dra fleksible lyslister under kjøkkenskap , lister eller overheng på benkeplater. De er fleksible og kan bøyes, formes og beskjæres slik at de passer inn i alle kriker og kroker. Sett dem til sterkt hvitt lys for å tilberede måltider og varme toner eller fargetoner skaper en innbydende atmosfære for gjestene dine.