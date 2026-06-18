15. juli 2024
Det er ingen barn som ønsker å høre: "Det er leggetid!" Men i stedet for å si de fryktede ordene, kan du bruke nattlampe for barn til å hjelpe barna dine med å sovne og sove godt.
15. juli 2024
Det er ingen barn som ønsker å høre: "Det er leggetid!" Men i stedet for å si de fryktede ordene, kan du bruke nattlampe for barn til å hjelpe barna dine med å sovne og sove godt.
Det riktige nattlyset til barnas soverom vil ikke bare fjerne barnas frykt for "monstrene under sengen", det vil også oppmuntre dem til å sove på sitt eget rom.
Prøv disse ideene til nattlampe for barn for å lulle de små i søvn.
Søvn er avgjørende for hvert barns utvikling. Du kan bruke LED-lys for å hjelpe barna til å nikke og sove godt.
Visste du at hjernen vår kan oppdage hvilken tid på dagen det er når lys kommer inn i øynene våre? Hvis barna tilbringer kveldene sine i sterkt opplyste rom, kan hjernen deres bli lurt til å tro at det er dagtid – og forstyrre deres naturlige søvnsyklus. De vil føle seg mer våkne selv når det er leggetid! Sørg for å dempe lysnivået i hjemmet ditt om kvelden.
Godt tips: Still inn en "Gå i dvale"-automatisering i Philips Hue app. Denne automatiseringen dimper lysene sakte til de er slukket, og signaliserer at det er på tide å sove.
Etter hvert som barnas sovemønster og preferanser utvikler seg, er muligheten til å flytte et nattlys fra lampestativet en kveld til skrivebordet på andre siden av rommet neste kveld uvurderlig. Bærbare nattlys gir deg fleksibiliteten til å prøve forskjellige arrangementer, slik at du kan se hva som fungerer best for barnet ditt.
Lær mer om hvordan Philips Hue Go kan flyttes rundt.
Med den riktige veggmonterte soveromslampen kan du få én løsning som fungerer som arbeidslys, omgivelseslys og til og med nattlys. Smarte vegglamper lar deg justere dem for tiden på dagen eller øyeblikket. På den måten kan du ha det lyst når du skal gjøre lekser, dempe lyset når det er tid for å slappe av, og dempe lyset ytterligere når det er tid for å legge seg.
Bli inspirert med flere ideer til vegglamper på soverommet.
Lysene på barnas soverom skal være innen rekkevidde og enkle å bruke, slik at barna raskt kan finne dem og slå dem på i mørket. Ved å sette en nattbordslampe ved siden av sengen kan du oppmuntre barna til å lese en bok før de legger seg.
Godt tips: Hvis lysene på barnas soverom ikke er ved siden av sengen, bør du vurdere å bruke en smart Hue dimmer switch i stedet. Bærbare og batteridrevne, disse dimmerbryterne kan plasseres på nattbordet for enkel tilgang til lys når som helst på natten.
I likhet med veggmonterte lys kan barnas taklys tilpasses til tiden på dagen – fra oppvåkningstid til sengetid. Bruken av en dimmerbryter gjør at denne typen lys kan tilpasses som nattlys med den perfekte mengden lys for å hjelpe barnet ditt til å sove godt.
Hvis barnet ditt ofte står opp midt på natten for å ta et glass vann eller bruke badet, kan installering av en bevegelsessensor lede dem gjennom huset med riktig lys. En bevegelsessensor lar deg slå til en bestemt innstilling på lysene dine om kvelden – i dette tilfellet en lav, varm glød for å holde dem i den søvnige tilstanden.
Vil at barna dine skal føle mer kontroll over belysningen? Stemmestyrte lys lar dem fortelle lysene sine hva de skal gjøre fra komforten av sin egen seng. I tillegg til å hjelpe barna med å sovne raskere, vil det å invitere barna inn i beslutningsprosessen for soveromsbelysningen bidra til å fremme en følelse av ansvar.
Utforsk hvordan Philips Hue soveromsbelysning kan hjelpe deg med å tilpasse disse ideene til barnas nattlys.