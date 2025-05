Sett farge på festen med smartbelysning og skap stemning og atmosfære ved selskaper hjemme. Uansett tema, uansett rom – Philips Hue innendørs festlys gir deg en palett med 16 millioner farger å leke med! Mer enn nok fargekombinasjoner for ethvert festtema. Og når du synkroniserer lysene dine for å reagere på musikken din, vil du skape en uforglemmelig stemning som du og gjestene dine vil elske. Gjør stua til et dansegulv ved å skifte ut de vanlige lyspærene med en kombinasjon av fargekompatible smartlyspærer som E26 for bord- og pendellamper og GU10 for takspotter. Slik kan du enkelt fylle rommet med farge og gjøre det til et diskotek, en bar eller en nattklubb. Jo flere lyspærer du bruker, jo større blir feststemningen! Gjør rommet enda mer spennende med en kombinasjon av Signe gradientgulvlamper og Hue Go aksentlys. Signe produserer flere lysfarger samtidig, noe som resulterer i en sømløs gradient av rikt lys av høy kvalitet. Hver farge flyter naturlig inn i hverandre for å skape en virkelig unik effekt, perfekt for å lyse opp hjørnene av rommet ditt. Du kan sette ekstra farge på festen ved å plassere noen Hue Go aksentlys rundt om på bord og bokyller. Vinkle dem mot pyntegjenstander, planter og bilder for å fremheve dem i yndlingsfargene dine. Når lysene ikke danser til musikken, kan du angi en av Hues egendefinerte lysscener for lyspærene og lampene. I Party Vibes-galleriet kan du velge mellom Ibiza, Malibu rosa, Rio eller Cancun – pluss mange flere!

Når gjestene dine ikke danser, kan de slappe av, prate og småspise på kjøkkenet. Så hvorfor ikke skape en VIP-loungestemning med smart lys? Lysrekker er flott på kjøkkenet når du har fest. De kan bøyes, formes og beskjæres slik at de passer inn i alle kriker og kroker. Så de er ideelle for å kjøre under kjøkkenskap, benkeplater og fotlister for å gi en elegant og stilig estetikk til hjertet av hjemmet ditt. Du kan også legge LED-lysrekker i gangen for å gi gjestene en hyggelig velkomst, eller for å vise veien til badet eller andre rom i hjemmet ditt.