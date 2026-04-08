Størrelsesguide for pendellys

Pendellamper gjør mer enn å lyse opp et rom – de påvirker balanse, komfort og atmosfære. Når de er riktig dimensjonert, kan de få en kjøkkenøy til å føles innbydende, fremheve et vaskeområde eller bli et skulpturelt midtpunkt i en høy trappeoppgang. Men å velge riktig størrelse og høyde på pendellampen kan føles overveldende hvis du ikke er sikker på hvilke mål du skal følge.

Denne veiledningen om størrelser på pendellamper gir en tydelig oversikt basert på designregler og viser alle målene du trenger. Tipsene til størrelser på pendellamper dekker også størrelser til kjøkkenøyer, prinsipper for størrelse på pendellamper til kjøkkenøyer og veiledning om pendellamper over vasker. Du finner praktiske måleformler, tips til visuelle proporsjoner og inspirasjon fra Philips Hue som gjør det enklere å skape belysning som tilpasses perfekt til alle øyeblikk.