Størrelsesguide for pendellys

21. januar 2026

Pendellamper gjør mer enn å lyse opp et rom – de påvirker balanse, komfort og atmosfære. Når de er riktig dimensjonert, kan de få en kjøkkenøy til å føles innbydende, fremheve et vaskeområde eller bli et skulpturelt midtpunkt i en høy trappeoppgang. Men å velge riktig størrelse og høyde på pendellampen kan føles overveldende hvis du ikke er sikker på hvilke mål du skal følge.

Denne veiledningen om størrelser på pendellamper gir en tydelig oversikt basert på designregler og viser alle målene du trenger. Tipsene til størrelser på pendellamper dekker også størrelser til kjøkkenøyer, prinsipper for størrelse på pendellamper til kjøkkenøyer og veiledning om pendellamper over vasker. Du finner praktiske måleformler, tips til visuelle proporsjoner og inspirasjon fra Philips Hue som gjør det enklere å skape belysning som tilpasses perfekt til alle øyeblikk.

Slik dimensjonerer du pendellamper

Designere starter ofte med tre viktige hensyn: høyde, avstand og skala. De grunnleggende prinsippene er de samme enten du skal plassere pendellamper over kjøkkenøyer, vasker eller i trappeoppgangen.

Viktige regler:

  • Høyde: Heng pendellampene 76–91 cm over overflaten

  • Mellomrom: La det være 61–91 cm mellom pendellampene

  • Takjusteringer: Legg til 7,5 cm per ekstra 30 cm over 244 cm 

  • Skala: Velg en pendeldiameter som passer til rommet eller overflaten nedenfor

Disse målene bidrar til å opprettholde klare siktlinjer, jevn lysfordeling og balanserte proporsjoner. Lær mer om hvordan du henger opp pendellamper.

 

 

Størrelse og plassering av pendellamper over kjøkkenøyer

Hvis du bruker pendellamper til kjøkkenøybelysning, velg pendellamper basert på størrelsen på kjøkkenøya og takhøyden. Hvis du henger flere mindre lysholderanheng på rekke, gir det jevn lysfordeling og en koselig atmosfære. Kjøkkenøyen er et av de mest populære stedene å henge pendellamper, og valget av proporsjoner har mye å si for hele rommet.

Hva er den ideelle høyden for øyanheng?

Til standardtak på 244 cm henger du hver pendel:

  • 76–91 cm over benkeplaten

For høyere takhøyde, øk med:

  • 7,5 cm for hver ekstra fot (30 cm) 

Denne høyden sikrer klar utsikt samtidig som den skaper fokusert og funksjonell belysning.

Størrelse på pendellamper til kjøkkenøyer

For å velge riktig størrelse:

  • Små øyer (122–152 cm): kompakte pendellamper

  • Mellomstore øyer (183–213 cm): mellomstore pendellamper

  • Store øyer (244–274 cm): mellomstore til store pendellamper

Designertips: 
En enkel formel er: 
Anhengsdiameter ≈ øybredde ÷ 5 
Dette gir en komfortabel visuell balanse.

Hvor mange pendellamper trengs til en lang øy?

  • Øy på 152–183 cm → 2 pendellamper

  • Øy på 213–274 cm → 2 eller 3 pendellamper

  • Øy på 305 cm+ → 3 pendellamper eller en lang lineær lysholder

Hvor langt fra hverandre bør pendellampene være?

  • 61–91 cm fra sentrum til sentrum

  • 30 cm fra kanten på øyen til første pendellampe

    Disse målene gir en jevn rytme av lys langs overflaten på øyen.

Belysningsprodukter til kjøkkenøyer

Flourish-pendel

Hue White and color ambiance

Flourish-pendel

4839,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Perifo sylinderanheng

Hue White and color ambiance

Perifo sylinderanheng

1729,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Sjekk ut flere pendellamper og skinnebelysning.

 

 

Pendellamper over kjøkkenvasken

Når du velger en størrelse på pendellampen som skal henges over kjøkkenvasken, må du huske på bredden på vasken og takhøyden. En mellomstor pendellampe fungerer vanligvis bra for å levere riktig lysintensitet uten å være for visuelt dominerende. Vaskeområder drar nytte av belysning som føles både praktisk og varm.

Ideell opphengshøyde

  • Heng bunnen av pendellampen:
  • 76–91 cm over kanten på vasken eller kjøkkenbenken.

Størrelse

Små eller mellomstore pendellamper er best, ellers kan det bli trangt om plassen.

Lyskvalitet

Velg justerbar hvit belysning:

  • 2700–3000 K for myk og varm atmosfære

  • 3000–4000 K for klar arbeidsbelysning

Med Philips Hue kan du bytte mellom varmt og kjølig lys på et øyeblikk. Det smarte Philips Hue belysningssystemet kommer med mange smarte funksjoner. Via automatiseringer i Hue appen kan du stille inn kjøkkenlysene til å slås på og av. Få en varm velkomst tidlig på morgenen, og la lysene dempes sent på kvelden. Vi har ofte hendene fulle når vi går inn og ut av kjøkkenet. Hvis du har en smarthjemassistent – hvorfor ikke bruke stemmestyring? Gi enkle talekommandoer for å dempe, lysne eller slå pendellamper av og på. Perfekt når du har våte eller matdekkede hender!

Se mer inspirasjon til belysning på kjøkkenet, og utforsk smartbelysning som kan gi rommet nytt liv.

 

 

Pendelstørrelse for trappeoppganger og høye tak

Med pendellamper kan du skape stemning i trappeoppgangen og lyse den godt opp – særlig hvis du henger flere på rad. Sørg for at pendelbelysningen over trappen er høy nok til at folk kan passere under uten å støte mot lyset. Store, lyssterke pendellamper passer perfekt i trappeoppganger og gir kraftig belysning som passer perfekt til områder med dobbel takhøyde.

Anbefalt fallhøyde

Pendellamper henger vanligvis:

244–366 cm fra taket

Dette sikrer at anhenget opptar det synlige vertikale rommet.

De beste lysholderne

  • Ekstra store pendellamper

  • Flerlysklynger

  • Justerbare kabelanheng

  • Høye, lineære pendellamper 

Smart belysning kan heve dramaet ytterligere ved å justere lysstyrken til forskjellige tider av døgnet.

Ytterligere størrelseshensyn

Formler for anhengsdiameter

  • To populære formler:

  • Anhengsdiameter = øybredde ÷ 5

Total kombinert pendelbredde = 60–70 % av øylengden

Lumenstyrke til ulike bruksområder for pendellamper

  • Arbeidsområder: 300–600+ lumen

  • Omgivelsesområder: 200–300 lumen

  • Dekorative pendellamper – fleksibelt, avhengig av ønsket atmosfære

Valg av former

  • Rund: jevnt, mykt lys

  • Kjegle: fokusert arbeidsbelysning

  • Trommel: varmt omgivelseslys

  • Lineær: moderne, retningsbestemt belysning 

 

 

Slik får du enda bedre pendellamper med Philips Hue

Philips Hue pendellamper og -smartpærer gir fleksibilitet i alle rom. Du kan justere lysstyrke, fargetemperatur eller til og med lage scener som endres automatisk i løpet av dagen.

Høydepunkter inkluderer:

  • Fin lysstyrkekontroll for oppgave- eller omgivelsesbelysning

  • Varm-til-kald hvit og fargealternativer (avhengig av modell)

  • Dimming uten omkobling 

  • Automatiseringer som tilpasser lyset til morgenrutinen eller kveldsstemningen

  • Lange kabelalternativer på utvalgte pendler for høye tak

20% rabatt med Bridge!
Bridge

Hue

Bridge

699,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

259,00 kr

Bare på Philips-Hue.com
Tap dial switch mini

Tilbehør

Tap dial switch mini

579,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Motion sensor

Hue

Motion sensor

519,00 kr

Smart button

Smart button

Smart button

259,00 kr

Praktisk sjekkliste før kjøp

  • Ceiling height (important for drop length)

  • Counter, sink or table width

  • Pendant diameter

  • Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm) 

  • Number of pendants & spacing

  • Type of light needed (task, ambient or decorative)

  • IP rating if used near water

  • Smart bulb compatibility 

