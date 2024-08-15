Support
Sikkerhetsbelysning: en omfattende veiledning

Sikkerhetsbelysning: en omfattende veiledning

1. september 2023

Effektiv sikkerhetsbelysning handler ikke lenger om å installere noen få kraftige lys her og der. Med fremveksten av smarte hjemmesikkerhet belysningssystemer, har beskyttelse av hjemmet aldri vært enklere eller mer effektivt. Se hvordan smart belysning — og Philips Hue sikkerhetssystem for hjemmet, som inkluderer sikkerhetslys for hjemmet, sensorer og kameraer, kan forbedre sikkerheten i hjemmet ditt og gi en uovertruffen ro i sinnet. 

Hva er sikkerhetsbelysning?

Sikkerhetsbelysning er laget for å registrere og avskrekke potensielle inntrengere, noe som øker følelsen av trygghet rundt hjemmet. Dagens sikkerhetsbelysning for hjemmet gjør langt mer enn å lyse opp områder i og rundt hjemmet ditt. Nå er belysningen blitt smart.

Et sikkerhetssystem for smarte hjem kan slå lysene på og av basert på en forhåndsdefinert tidsplan for å få det til å se ut som om du er hjemme, registrere og analysere hvem og hva som nærmer seg huset ditt, ta opp og sende mistenkelig aktivitet direkte til mobilenheten din og mye annet. Denne mer intelligente og responsive typen sikkerhetsbelysning gir en mer integrert tilnærming som kan bidra til å unngå uønsket oppmerksomhet.

Hvilke typer sikkerhetsbelysning finnes?

Det finnes mange forskjellige typer sikkerhetsbelysning, men det er to hovedkategorier: innendørs sikkerhetsbelysning og utendørs sikkerhetsbelysning.

Innendørs sikkerhetsbelysning

Den eksisterende belysningen i hjemmet ditt kan også fungere som effektiv sikkerhetsbelysning. Alle lysene som lyser opp eller dekorerer rommene dine, bidrar også til å gi forbipasserende utenfor et inntrykk av at du er hjemme – selv om du ikke er det.

Med Philips Hue Secure får den smarte sikkerhetsbelysningen i hjemmet ditt langt flere funksjoner. Automatiseringen som imiterer tilstedeværelsen slår automatisk på og av lysene i rommene du velger, slik at folk utenfor får inntrykk av at noen er hjemme.

I tillegg lar Philips Hue Secure deg utløse lysene dine som en "alarm" — hvis dine sensorer eller kamera oppdager bevegelse, kan du skru på lysene til klart hvitt eller, hvis du har lys som kan endre farge, rødt. 

Et smart Philips Hue Secure-sikkerhetskamera kan utløse sikkerhetsbelysningen

Utendørs sikkerhetsbelysning

Akkurat som innendørs belysning, kan din utendørs sikkerhetsbelysning også skape inntrykk av at du er hjemme når du ikke er det. lysarmatur for sikkerhet som flomlys og gangstilys kan kobles sammen med kameraer, bevegelsessensorer og kontaktsensorer som kan analysere og tilpasse seg forskjellige typer bevegelser og lysforhold. Sammen kan de bidra til å forhindre uautorisert tilgang, øke synlighet om natten og gi en følelse av trygghet i utendørsområder.

En Philips Hue Outdoor sensor montert på en trestolpe i en hage

Hvor er det lurest å montere sikkerhetsbelysningen?

Når du skal montere sikkerhetsbelysning, er det viktig å plassere den strategisk for å oppnå maksimal effekt. Her er noen av de beste stedene du kan velge:

Tilkomstpunkter: Lys nær tilkomstpunkter som dører, vinduer, garasjedører og langs gangstier og oppkjørsler kan bidra til å hindre uautorisert tilgang.

Mørke områder: Du bør vurdere å bruke bevegelsesaktiverte lys for å trekke oppmerksomheten mot blindsoner rundt eiendommen din, der uvedkommende kan bevege seg ubemerket.

Parkerings- og lagringsplasser: Sørg for at disse områdene er godt opplyst, for å øke trygghetsfølelsen.

Den spesifikke plasseringen av sikkerhetsbelysningen avhenger av eiendommens utforming og egenskaper, og det er lurt å identifisere potensiell sårbarhet og planlegge sikkerhetsbelysningen deretter.

Hvordan velger jeg utendørs sikkerhetsbelysning?

Det første trinnet når du skal velge utendørs sikkerhetsbelysning, er å få bekreftet om lysene du vurderer å bruke, er kompatible med systemet ditt for utebelysning. Med lavspent Philips Hue-utebelysning kan du koble lysene til den medfølgende lavspenningsadapteren uten behov for komplisert ledningsføring.

Det er også andre ting du bør vurdere med hensyn til utendørs sikkerhetsbelysning:

Lysstyrke og rekkevidde: Du må finne ut hvor sterk sikkerhetsbelysning du behøver, ved å se på lumeneffekten.

Bevegelsessensorer: Lys som slås på ved bevegelse, er en viktig funksjon i et sikkerhetssystem. Fordi Philips Hue Secure kan brukes sammen med alle lysene dine – både innendørs og utendørs – blir systemet ditt for sikkerhetsbelysning enda mer fleksibelt og omfattende.

Smarte innstillinger: Ikke alle hjemmesikkerhetssystemer er smarte. Philips Hue Secure er basert på det eksisterende smarte belysningssystemet, så du har tilgang til alle de smarte funksjonene i systemet – pluss spesielle sikkerhetsfunksjoner som kan forbedre det. 

Hvor sterk bør sikkerhetsbelysningen utendørs være?

I de fleste tilfeller har sikkerhetsbelysning høyere lysstyrke enn vanlig belysning. Det finnes noen unntak – belysning for gangvei er for eksempel ment å lede deg gjennom mørke områder, så den har to forskjellige formål.

Flomlys har ofte et bredere spekter av lysstyrke. Secure flomlyskameraene er både flomlys og sikkerhetskameraer og har en effekt på opptil 2250 lumen. Selv om enkelte sikkerhetslys kan være sterkere, sørger denne lumenutgangen for at flomlysene dine tjener to formål: generell belysning som lyser opp rommet uten å være overveldende sterk, og et sikkerhetslys som er tilstrekkelig sterkt til å avskrekke inntrengere.

I tillegg kan all Philips Hue-belysning enkelt dimmes – og programmeres til å slå seg på med en lysstyrke du selv velger – slik at du får akkurat så mye lys som du trenger.

Hvor ofte bør jeg inspisere og utføre service på utendørs sikkerhetsbelysning?

Det finnes ingen fast tidsramme, men vi anbefaler at du inspiserer og utfører service på utendørs sikkerhetsbelysning omtrent hver tredje måned. Over tid er det uunngåelig at det samler seg insekter og smuss på utendørs sikkerhetsbelysning, noe som kan påvirke ytelsen negativt. Hvis du regelmessig vedlikeholder og rengjør sikkerhetsbelysningen utendørs, kan du sikre at den fortsatt fungerer optimalt, og unngå problemer i fremtiden. 

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay