Sikkerhetsbelysning er laget for å registrere og avskrekke potensielle inntrengere, noe som øker følelsen av trygghet rundt hjemmet. Dagens sikkerhetsbelysning for hjemmet gjør langt mer enn å lyse opp områder i og rundt hjemmet ditt. Nå er belysningen blitt smart.

Et sikkerhetssystem for smarte hjem kan slå lysene på og av basert på en forhåndsdefinert tidsplan for å få det til å se ut som om du er hjemme, registrere og analysere hvem og hva som nærmer seg huset ditt, ta opp og sende mistenkelig aktivitet direkte til mobilenheten din og mye annet. Denne mer intelligente og responsive typen sikkerhetsbelysning gir en mer integrert tilnærming som kan bidra til å unngå uønsket oppmerksomhet.