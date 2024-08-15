Det første trinnet når du skal velge utendørs sikkerhetsbelysning, er å få bekreftet om lysene du vurderer å bruke, er kompatible med systemet ditt for utebelysning. Med lavspent Philips Hue-utebelysning kan du koble lysene til den medfølgende lavspenningsadapteren uten behov for komplisert ledningsføring.
Det er også andre ting du bør vurdere med hensyn til utendørs sikkerhetsbelysning:
– Lysstyrke og rekkevidde: Du må finne ut hvor sterk sikkerhetsbelysning du behøver, ved å se på lumeneffekten.
– Bevegelsessensorer: Lys som slås på ved bevegelse, er en viktig funksjon i et sikkerhetssystem. Fordi Philips Hue Secure kan brukes sammen med alle lysene dine – både innendørs og utendørs – blir systemet ditt for sikkerhetsbelysning enda mer fleksibelt og omfattende.
– Smarte innstillinger: Ikke alle hjemmesikkerhetssystemer er smarte. Philips Hue Secure er basert på det eksisterende smarte belysningssystemet, så du har tilgang til alle de smarte funksjonene i systemet – pluss spesielle sikkerhetsfunksjoner som kan forbedre det.