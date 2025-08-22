Sømløs kontroll av lys og hjemmesikkerhet i én app

Med Hue appen kan du ta kontroll over alle deler av ditt smarte sikkerhetssystem hvor som helst med internettforbindelse. Med bare et trykk kan du aktivere eller deaktivere systemet, gi tillatelser til medlemmer av hjemmet ditt – eller bare sjekke om du lot bakdøren stå åpen.