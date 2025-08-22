Support
  • Overvåk hjemmet ditt i sanntid
  • Hjemmesikkerhet på mobiltelefonen
  • Få umiddelbare varsler

Hjemmesikkerhet i Hue appen

Du har verktøyene: sikre kameraer, bevegelses- og kontaktsensorer og smarte lys. Møt hjernene nå: Sikkerhetssenteret i Philips Hue appen – og gjør hjemmesikkerheten din lysere enn noensinne.

Last ned på app store Hent den på google play

Komplett hjemmesikkerhet og fjernkontroll av lys med Hue appen

Hue Secure leveres med gjennomtenkte programvarefunksjoner som er utviklet for å hjelpe deg å føle deg trygg, uansett hvor du er. Her er noen av teamets toppvalg.

Par gjennomgår sikkerhetsopptak på et nettbrett

Lysvarsling

Utløser lys og sirener automatisk eller på forespørsel når bevegelse detekteres i aktivert tilstand, noe som gir et ekstra sikkerhetslag.

En person overvåker inngangsdøren sin med en Hue Secure video doorbell via Hue appen mens de er borte fra hjemmet.
Icon-timer

Øyeblikkelige smarte varsler

Motta varsler i sanntid i Hue appen når video doorbell, bevegelsessensorer, kontaktsensorer eller kameraer registrerer aktivitet. Ser du noe uvanlig? Iverksett umiddelbare tiltak eller aktiver alarmer for å avskrekke innbrudd.

En mann ser på smarttelefonen sin mens han står i et uterom.
Ikon – tidslinje for hjemmet

Tidslinje

Hold oversikt over alt som skjer i og rundt hjemmet ditt, uansett hvor du er.

En kvinne ved en inngangsdør snakker og vinker til Hue Secure video doorbell.
Icon-alarm

Lysklokke og varsler

Gjør Philips Hue belysningen din om til sikkerhetssignaler – bli varslet når noen ringer på døren eller når røykvarsleren utløses.

En mann aktiverer Hue sikkerhetssystemet sitt med Hue appen idet han forlater huset.
Icon-settings

Aktivering av automatiseringer

Aktiver og deaktiver sikkerhetssystemet ditt enkelt når det er planlagt, eller administrer alt direkte fra appen.

En Hue Smart Chime koblet til en stikkontakt utløser en alarm.
Ikon – bevegelsesfølsomhet

Etterligne tilstedeværelse

Bruk lysene dine til å skape en illusjon av aktivitet hjemme, selv når du er borte.

Et hvitt Hue Secure kamera og Hue appen som viser avanserte sikkerhetsfunksjoner som er tilgjengelige med Plus-abonnement.

Få enda flere funksjoner med et abonnement

Velg et Basic-abonnement eller et plusabonnement for å få tilgang til avanserte funksjoner, for eksempel videologg, aktivitets- og pakkesoner samt smartere varsler som gir beskjed hvis kameraet ditt registrerer en person, et dyr eller et kjøretøy.

Utforsk Secure abonnementer
A ser et bud ved inngangsdøren på smarttelefonen sin via Hue appen.

Sømløs kontroll av lys og hjemmesikkerhet i én app

Med Hue appen kan du ta kontroll over alle deler av ditt smarte sikkerhetssystem hvor som helst med internettforbindelse. Med bare et trykk kan du aktivere eller deaktivere systemet, gi tillatelser til medlemmer av hjemmet ditt – eller bare sjekke om du lot bakdøren stå åpen.

En svart Hue Bridge Pro smarthjem-hub

Oppgrader til Hue Bridge Pro – gjør lysene dine bevegelsesbevisste

Gjør lysene dine smartere med Hue Bridge Pro. Gjør dem om til bevegelsesbevisste sensorer som reagerer på bevegelse, sender varsler og lyser opp øyeblikket. I tillegg kan du låse opp lysalarmer, etterligning av tilstedeværelse og andre lysfunksjoner – alt fra systemet du allerede stoler på.

Kjøp Hue Bridge Pro

Spørsmål og svar om hjemmesikkerhetssystemer

Hva kan jeg se på en sikker tidslinje med video doorbell og chime?

Hva kan jeg gjøre med sikkerhetssystemet mitt hvis jeg tror det er en inntrenger i hjemmet mitt?

Hvilke Philips Hue produkter kan brukes i et Secure oppsett?

Hvor mange Secure kameraer, video doorbells eller chimes kan jeg ha i ett Philips Hue Hjem?

Hvilken teknologi lar deg fjernstyre hjemmets sikkerhet?

Varsler hjemmeappen videoringeklokken på telefonen min?

Fant du ikke et svar?

¹Philips Hue Bridge kreves.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay