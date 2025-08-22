Du har verktøyene: sikre kameraer, bevegelses- og kontaktsensorer og smarte lys. Møt hjernene nå: Sikkerhetssenteret i Philips Hue appen – og gjør hjemmesikkerheten din lysere enn noensinne.
- Overvåk hjemmet ditt i sanntid
- Hjemmesikkerhet på mobiltelefonen
- Få umiddelbare varsler
Komplett hjemmesikkerhet og fjernkontroll av lys med Hue appen
Hue Secure leveres med gjennomtenkte programvarefunksjoner som er utviklet for å hjelpe deg å føle deg trygg, uansett hvor du er. Her er noen av teamets toppvalg.
Lysvarsling
Utløser lys og sirener automatisk eller på forespørsel når bevegelse detekteres i aktivert tilstand, noe som gir et ekstra sikkerhetslag.
Øyeblikkelige smarte varsler
Motta varsler i sanntid i Hue appen når video doorbell, bevegelsessensorer, kontaktsensorer eller kameraer registrerer aktivitet. Ser du noe uvanlig? Iverksett umiddelbare tiltak eller aktiver alarmer for å avskrekke innbrudd.
Tidslinje
Hold oversikt over alt som skjer i og rundt hjemmet ditt, uansett hvor du er.
Lysklokke og varsler
Gjør Philips Hue belysningen din om til sikkerhetssignaler – bli varslet når noen ringer på døren eller når røykvarsleren utløses.
Aktivering av automatiseringer
Aktiver og deaktiver sikkerhetssystemet ditt enkelt når det er planlagt, eller administrer alt direkte fra appen.
Etterligne tilstedeværelse
Bruk lysene dine til å skape en illusjon av aktivitet hjemme, selv når du er borte.
Få enda flere funksjoner med et abonnement
Velg et Basic-abonnement eller et plusabonnement for å få tilgang til avanserte funksjoner, for eksempel videologg, aktivitets- og pakkesoner samt smartere varsler som gir beskjed hvis kameraet ditt registrerer en person, et dyr eller et kjøretøy.
Sømløs kontroll av lys og hjemmesikkerhet i én app
Med Hue appen kan du ta kontroll over alle deler av ditt smarte sikkerhetssystem hvor som helst med internettforbindelse. Med bare et trykk kan du aktivere eller deaktivere systemet, gi tillatelser til medlemmer av hjemmet ditt – eller bare sjekke om du lot bakdøren stå åpen.
Oppgrader til Hue Bridge Pro – gjør lysene dine bevegelsesbevisste
Gjør lysene dine smartere med Hue Bridge Pro. Gjør dem om til bevegelsesbevisste sensorer som reagerer på bevegelse, sender varsler og lyser opp øyeblikket. I tillegg kan du låse opp lysalarmer, etterligning av tilstedeværelse og andre lysfunksjoner – alt fra systemet du allerede stoler på.
Spørsmål og svar om hjemmesikkerhetssystemer
Hva kan jeg se på en sikker tidslinje med video doorbell og chime?
Hva kan jeg gjøre med sikkerhetssystemet mitt hvis jeg tror det er en inntrenger i hjemmet mitt?
Hvilke Philips Hue produkter kan brukes i et Secure oppsett?
Hvor mange Secure kameraer, video doorbells eller chimes kan jeg ha i ett Philips Hue Hjem?
Hvilken teknologi lar deg fjernstyre hjemmets sikkerhet?
Varsler hjemmeappen videoringeklokken på telefonen min?
Fant du ikke et svar?
¹Philips Hue Bridge kreves.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.