Bruk Alexa til å styre lysene dine med stemmen din og lag tilpassede automatiseringer med alle smartenhetene i hjemmet ditt.
Det du trenger å ha
La oss sørge for at du har alt du trenger for å koble Philips Hue til Alexa.
Philips hue-belysning
Alle Philips Hue-lys kan kobles til og kontrolleres med Amazon Alexa.
Alexa-kompatibel enhet
Enten du velger en skjerm eller en høyttaler, trenger du en smartenhet som fungerer med Alexa.
Alexa-appen
Sørg for at du har lastet ned Alexa-appen til mobilenheten din.
Hue Bridge (for full funksjonalitet)
Mens du kan koble Philips Hue til Alexa med Bluetooth, låser Hue Bridge opp enda flere funksjoner.
Det du trenger å gjøre
Det er to måter å koble Hue-lys til Alexa på, avhengig av om du vil koble til med en Hue Bridge eller Bluetooth. Hvis du kobler til med en Hue Bridge, kobles du automatisk til gjennom Matter.
Sett opp med Hue Bridge
- Åpne Amazon Alexa-appen.
- I Mer-fanen trykker du på Ferdigheter og spill.
- Trykk på søkeikonet øverst til høyre.
- Skriv «Philips Hue» i søkefeltet. Trykk på Hue-ferdigheten.
- Trykk på Aktiver for å bruke.
- Du blir omdirigert til Philips Hue-kontosiden. Logg inn på kontoen din.
- Velg Hue Bridge du vil koble til, og trykk på Neste.
- Trykk på Godta og fortsett.
- Trykk på Lukk.
Sett opp Philips Hue med Bluetooth
- Slå på Philips Hue-smartlysene. Hvis Alexa eller Alexa-appen din sier «New light found», er enheten klar til bruk.
- Hvis Echo-enheten din ikke oppdager lyset, sier du «Alexa, discover devices». Når lyset ditt er oppdaget, si «Alexa, turn on first light».
Bare si «Alexa ...»
Når du har koblet Philips Hue til Alexa, kan du teste disse populære talekommandoene!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Spørsmål og svar
Er Philips Hue kompatibel med Amazon Alexa?
Er Philips Hue kompatibel med Amazon Alexa?
Hvilke Amazon Alexa-enheter kan jeg bruke til å styre Philips Hue-lysene mine?
Hvilke Amazon Alexa-enheter kan jeg bruke til å styre Philips Hue-lysene mine?
Hvorfor vises ikke Philips Hue-belysningen min i Amazon Alexa-appen?
Hvorfor vises ikke Philips Hue-belysningen min i Amazon Alexa-appen?
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