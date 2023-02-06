Med Philips Hue og August fungerer smartlåsene dine sammen med lysene dine for å gi deg et hjem som virkelig er smart.
Philips Hue og August
Smarte låser for et smart hjem
Nøkkelfri adgang, automatisert belysning
August smarte låser gir deg nøkkelfri adgang til hjemmet ditt – og når de er paret med Philips Hue, vil lysene dine tennes før du i det hele tatt kommer inn.
La belysningen reagere på låsen
Programmer belysningen til å slå seg av og døren til å låses automatisk når du er klar for senga. Kommer du hjem fra jobb? Døren låses opp og belysningen slås på!
Få august smarte låser
August smarte låser ser ikke bare bra ut – de hjelper deg også å føle deg tryggere i hele hjemmet.
Få støtte
Vi er alltid glade for å hjelpe! Hvis du trenger mer støtte i sammenkoblingen av Philips Hue og August, kan du sjekke ut flere spørsmål og svar eller ta kontakt med oss.
