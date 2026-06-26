Philips Hue og LG

La lysene reagere på innholdet på LG-TV-skjermen ved hjelp av Hue Sync TV-appen.

En mann og en kvinne som sitter på en sofa foran LG-TV med lilla og blå Hue-belysning

Sync TV-app på LG-TV-er

Synkroniser Hue-lysene dine med det du ser på LG TV-en.

Utforsk appen

Slik synkroniserer du med din LG TV

Hue Play gradient lightstrip, Bridge og lyskilde på hvit bakgrunn

Sjekk kompatibiliteten

Sync TV-appen er kompatibel med LG-TV-er fra 2024 eller senere med webOS24 eller høyere. Hvis TV-en din støtter appen, vises den når du søker etter den i Apper.

Finn kompatible TV-er
LG-TV festet på en vegg med tre Hue smartlys

Sett opp Hue-systemet

Du trenger minst ett fargekompatibelt Philips Hue-lys og Philips Hue Bridge for å synkronisere lysene med LG-TV-en.

Kjøp Hue Bridge

Skaff deg Sync TV-appen

Last ned appen på TV-en din, sett den opp og gjør deg klar til å synkronisere!

Utforsk appen

Beste lys for synkronisering

Salg
Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

Utsalgspris 2319,00 kr

1623,30 kr

Salg
Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Utsalgspris 2879,00 kr

2015,30 kr

Opptil 25 %
Bridge

Bridge

699,00 kr

Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

3119,00 kr

Opptil 25 %
Play light bar 2-pakning

Play light bar 2-pakning

1619,00 kr

Salg
Play gradient lightstrip 65 inch

Play gradient lightstrip 65 inch

Utsalgspris 2539,00 kr

1777,30 kr

Opptil 25 %
Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

3799,00 kr

Play gradient light tube - kompakt

Play gradient light tube - kompakt

2319,00 kr

LG TV hengende på veggen i stuen omgitt av fargerike lys

LG

LG har brakt produkter, tjenester og funksjoner av høy kvalitet til sine brukere i over 60 år – inkludert de for smarthjem.

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Spørsmål og svar

Hvilke LG TV-er er kompatible med Hue Sync TV-appen?

Hue-produktstøtte for LG TV-app

Få støtte

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