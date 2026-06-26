La lysene reagere på innholdet på LG-TV-skjermen ved hjelp av Hue Sync TV-appen.
Philips Hue og LG
Slik synkroniserer du med din LG TV
Sjekk kompatibiliteten
Sync TV-appen er kompatibel med LG-TV-er fra 2024 eller senere med webOS24 eller høyere. Hvis TV-en din støtter appen, vises den når du søker etter den i Apper.
Sett opp Hue-systemet
Du trenger minst ett fargekompatibelt Philips Hue-lys og Philips Hue Bridge for å synkronisere lysene med LG-TV-en.
Skaff deg Sync TV-appen
Last ned appen på TV-en din, sett den opp og gjør deg klar til å synkronisere!
Beste lys for synkronisering
Play gradient lightstrip 55 inch
Utsalgspris 2319,00 kr
1623,30 kr
Play gradient lightstrip 75 inch
Utsalgspris 2879,00 kr
2015,30 kr
Bridge
699,00 kr
Play HDMI sync box 4K
3119,00 kr
Play light bar 2-pakning
1619,00 kr
Play gradient lightstrip 65 inch
Utsalgspris 2539,00 kr
1777,30 kr
Signe gradient gulvlampe
3799,00 kr
Play gradient light tube - kompakt
2319,00 kr
LG
LG har brakt produkter, tjenester og funksjoner av høy kvalitet til sine brukere i over 60 år – inkludert de for smarthjem.
Spørsmål og svar
Hvilke LG TV-er er kompatible med Hue Sync TV-appen?
Hvilke LG TV-er er kompatible med Hue Sync TV-appen?
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