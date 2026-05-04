Hold kundene dine oppdatert på Philips Hue smartbelysning

Philips Hue: nå tilgjengelig for installatører

Smartbelysning er ikke lenger en luksus – det er den nye standarden. Lever et smartbelysningsøkosystem som gir hjemmet nytt liv og løfter hverdagen til kundene dine.

Oppgrader prosjektene dine med Philips Hue – en fleksibel, fremtidsklar smartbelysningsløsning for alle typer hjem. Skap en skreddersydd stemning, styrk sikkerheten og gjør hverdagen mer praktisk med smartstyring og automatiseringer. Enten det gjelder renoveringer eller nybygg, gir Philips Hue premium kvalitet og ekstra verdi til hver installasjon.

Kjøp Philips Hue hos disse utvalgte grossistene.

Hvorfor velge Philips Hue?

Personlig tilpasset belysning

Hue‑brukere får tilgang til belysning som kan tilpasses akkurat slik de ønsker. Utforsk nøye utvalgte scenegallerier og uttrykksfulle lyspærer og lamper som kan lyse i 16 millioner farger – i tillegg til justerbart hvitt lys, fra varmt til kjølig, inkludert fullspektret dagslys. Med Hue‑appen kan kundene skreddersy, skape og finjustere hver eneste innstilling, samtidig som de kan synkronisere lyset med TV‑innhold, gaming og musikk for en virkelig oppslukende opplevelse.

Smartkontroll

Måten du styrer lyset på er like intelligent som lyset selv med Philips Hue. Du kan styre hele belysningssystemet i Hue‑appen, også når du ikke er hjemme, eller bruke stemmekommandoer via smarthjemassistenter for en enkel og sømløs opplevelse. Lyset kan slås på automatisk med smartsensorer og MotionAware‑teknologi, eller styres med smartknapper, trådløse dimmere og tradisjonelle veggbrytere – for full fleksibilitet.

Planlegging og automatisering

For Hue‑brukere blir belysningen en naturlig del av hverdagen. Tidsplaner og automatiseringer former dagen, med lys som reagerer ved soloppgang og solnedgang og rutiner som tilpasses hver enkelt dag. Geofencing sørger for at lysene ønsker deg velkommen hjem – eller slår seg av når du drar. Våkn‑opp‑ og legge‑seg‑rutiner gjør lyset gradvis sterkere eller svakere for å støtte kroppens naturlige døgnrytme.

Smartsikkerhet drevet av lys

Kameraer, bevegelsessensorer, ringeklokker og smartbelysning jobber sammen for å gi trygghet på en enkel måte. Lysene reagerer automatisk, og øyeblikkelige varsler sendes når det registreres aktivitet. Skarpe HD direktestrømmer, nattsyn og toveis lyd gjør at brukerne kan se, høre og svare fra hvor som helst via Hue appen. Kontaktsensorer varsler umiddelbart hvis dører eller vinduer åpnes, mens lys og alarmer kan aktiveres med et enkelt trykk i appen.

Eksklusiv 5 års garanti

Hue‑produkter kommer med to års garanti som dekker feil og funksjonsfeil. Kjøper installatører gjennom sertifiserte grossister, øker garantien til fem år – et bevis på Hues tillit til profesjonelle partnere, og en ekstra trygghet for kundene deres.

Zigbee-, Wi‑Fi‑ og Bluetooth‑tilkobling

Det finnes flere ulike tilkoblingsteknologier som kan gjøre en lampe smart. Philips Hue bruker Zigbee, som lar smarte enheter «snakke» med hverandre. Zigbee-teknologi er svært sikker, strømgjerrig og fungerer selv når Wi-Fi-nettverket er nede.

Vår praktiske sammenligningstabell gir deg en enkel oversikt over de ulike tilkoblingstypene:

Zigbee

Wi-Fi

Bluetooth

Krever en hub

Styr lysene fra hvor som helst

Reduserer ikke hastigheten på Wi-Fi*

Fungerer selv når Wi-Fi er nede**

Styr lyset med app

Automatiser lys

Angi tidspunkt

Synkroniser lys til TV, musikk, spill

Stemmestyring

Legg til og tilpass ethvert smart tilbehør

Begrenset

Legg til utendørs belysning

Lær mer om Philips Hue

Lær om viktige merke- og produktfordeler, installasjon og oppsett, og mye mer.

Oftest stilte spørsmål for installatører

*Den 2-årige garantiperioden (se www.philips-hue.com/warranty) forlenges til 5 år, hvis du har brukt en installatør som har kjøpt kvalifiserte produkter gjennom de utvalgte el-grossistene

