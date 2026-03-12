Buzzard vegglampe, svart + hvit E27 glødepære
Pakkeprisen er 587,02 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 652,24 kr
Pakkeprisen er 587,02 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 652,24 kr
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På lager
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Om Buzzard vegglampe, svart + hvit E27 glødepære
Tilfør hagen din et snev av eleganse med Philips Buzzard utendørs vegglampe i svart, med en smart Hue White E27 LED-pære med glødetråd.
- Øyeblikkelig trådløs dimming
- Kompatibel med Hue Bridge
- Inkluderer Hue-pære og Philips-lampe
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874619
Produktinformasjon
- myGarden Buzzard-vegglampe, 60 W, E27, ingen pære
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- Hue White glødetråd A60 - E27 lyspære
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