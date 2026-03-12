Buzzard vegglampe, svart + hvit E27 glødepære

Salg
Nærbilde av fronten på Buzzard vegglampe, svart + hvit E27 glødepære
På lager
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Om Buzzard vegglampe, svart + hvit E27 glødepære

Tilfør hagen din et snev av eleganse med Philips Buzzard utendørs vegglampe i svart, med en smart Hue White E27 LED-pære med glødetråd.

  • Øyeblikkelig trådløs dimming
  • Kompatibel med Hue Bridge
  • Inkluderer Hue-pære og Philips-lampe
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