Den smarte måten å lyse opp hagen din på – bokstavelig talt. Vårt brede utvalg av lamper betyr at du kan lyse opp uterommet slik du vil.
Oppdag våre mest populære utendørs lysarmaturer
Hue
Outdoor sensor
699,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily utendørs spotlampe
4029,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily utendørs spotlampe
1269,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily XL utendørs spotlys
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Amarant utendørs linjebelysning
2189,00 kr
Hue White and color ambiance
Appear utelampe til vegg
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Daylo utelampe til vegg
1619,00 kr
971,40 kr
Hue White and color ambiance
Discover utendørs flomlys
2319,00 kr
Se Low-volt-utelamper i bruk
Med Low-volt er det enkelt å utvide utendørssamlingen din uansett hvor ledningene er. Plasser lysene hvor du vil, koble dem sammen og koble til strømforsyningen.
Enkelt å installere og utvide
Low-volt-serien er utformet for å gjøre smartbelysning enkelt: Du kan koble flere lys til én enkelt strømforsyning, koble den til en hvilken som helst standard stikkontakt og umiddelbart lyse opp området.
Design uterommet ditt
Du trenger ikke være designer for å dekorere hagen din – Hue-appen gjør det for deg. Se hvilke scener som vil se best ut på utelampene dine i Hue-scenegalleriet.
Bli kjent med Philips Hue
Om Philips Hue-utendørssalg
Når er Philips Hue-utendørssalget?
Når er Philips Hue-utendørssalget?
Hva slags utendørslamper er inkludert?
Hva slags utendørslamper er inkludert?
Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på alle tilbud og kampanjer fra Philips Hue?
Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på alle tilbud og kampanjer fra Philips Hue?
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.