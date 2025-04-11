Support
Forvandle uterommet med belysning

Forvandle uterommet med belysning

Oppdag våre mest populære utendørs lysarmaturer

Den smarte måten å lyse opp hagen din på – bokstavelig talt. Vårt brede utvalg av lamper betyr at du kan lyse opp uterommet slik du vil.

Outdoor sensor

Hue

Outdoor sensor

699,00 kr

Lily utendørs spotlampe

Hue White and color ambiance

Lily utendørs spotlampe

4029,00 kr

Lily utendørs spotlampe

Hue White and color ambiance

Lily utendørs spotlampe

1269,00 kr

Lily utendørs spotlys

Hue White and color ambiance

Lily utendørs spotlys

1729,00 kr

Lily XL utendørs spotlys

Hue White and color ambiance

Lily XL utendørs spotlys

1849,00 kr

Amarant utendørs linjebelysning

Hue White and color ambiance

Amarant utendørs linjebelysning

2189,00 kr

Appear utelampe til vegg

Hue White and color ambiance

Appear utelampe til vegg

2079,00 kr

Appear utelampe til vegg

Hue White and color ambiance

Appear utelampe til vegg

1849,00 kr

Daylo utelampe til vegg

Hue White and color ambiance

Daylo utelampe til vegg

1729,00 kr

Daylo utelampe til vegg

Hue White and color ambiance

Daylo utelampe til vegg

1619,00 kr

971,40 kr

Discover utendørs flomlys

Hue White and color ambiance

Discover utendørs flomlys

2319,00 kr

Econic utendørs vegglampe

Hue White and color ambiance

Econic utendørs vegglampe

2189,00 kr

Econic utendørs vegglampe

Hue White and color ambiance

Econic utendørs vegglampe

2189,00 kr

Impress utendørs vegglampe

Hue White and color ambiance

Impress utendørs vegglampe

1959,00 kr

Se Low-volt-utelamper i bruk

Med Low-volt er det enkelt å utvide utendørssamlingen din uansett hvor ledningene er. Plasser lysene hvor du vil, koble dem sammen og koble til strømforsyningen.

Amarant lineær utendørs smartlys installert ute

Enkelt å installere og utvide

Low-volt-serien er utformet for å gjøre smartbelysning enkelt: Du kan koble flere lys til én enkelt strømforsyning, koble den til en hvilken som helst standard stikkontakt og umiddelbart lyse opp området.

Utendørs smartbelysning som lyser opp uteplassen

Design uterommet ditt

Du trenger ikke være designer for å dekorere hagen din – Hue-appen gjør det for deg. Se hvilke scener som vil se best ut på utelampene dine i Hue-scenegalleriet.

Bli kjent med Philips Hue

En vennegjeng nyter et måltid ute på en uteplass dekorert med fargerikt smart lys.

Oppdag smart utebelysning

Installer LED-lamper utendørs som kobles til Philips Hue-smartbelysningssystemet – og liv opp ute med lys.
En kvinne kommer hjem til inngangsdøren og gangveien opplyst med vegglamper og sokkellys.

Få en lysfylt velkomsthilsen

Bruk Welcome home automation for å bli ønsket velkommen hjem med smartlys! Lys opp hagen, inngangspartiet eller oppkjørselen når du kommer hjem – automatisk.
En inntrenger nærmer seg en inngangsdør som er opplyst av to vegglamper med sterk og varm smartbelysning.

Føl deg tryggere med smartbelysning

Få det til å se ut som om du er hjemme når du er borte ved å bruke imitere tilstedeværelse automatiseringen, som slår lysene på og av basert på normal aktivitet i det rommet.

Om Philips Hue-utendørssalg

Når er Philips Hue-utendørssalget?

Hva slags utendørslamper er inkludert?

Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på alle tilbud og kampanjer fra Philips Hue?

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

