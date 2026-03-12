Pakke: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
Pakkeprisen er 1969,45 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2317,00 kr
Pakkeprisen er 1969,45 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2317,00 kr
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På lager
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Om Pakke: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
Få justerbart varmt til kjølig hvitt lys med 4 White ambiance GU10-spotter og Hue Bridge Pro. Still inn den perfekte hvite lystonen, og kontroller med Hue-appen eller stemmen.
- Varmt til kjølig hvitt lys
- 400 lumen
- Legg til mer enn 150 lyskilder og tilbehør
- Styr med app, stemme eller tilbehør
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875876
Produktinformasjon
- Hue White ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1