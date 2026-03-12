Få justerbart varmt til kjølig hvitt lys med 4 White ambiance GU10-spotter og Hue Bridge Pro. Still inn den perfekte hvite lystonen, og kontroller med Hue-appen eller stemmen.

Varmt til kjølig hvitt lys

400 lumen

Legg til mer enn 150 lyskilder og tilbehør

Styr med app, stemme eller tilbehør