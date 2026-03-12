Pakke: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro

Salg
Nærbilde av fronten på Pakke: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
På lager
  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Om Pakke: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro

Få justerbart varmt til kjølig hvitt lys med 4 White ambiance GU10-spotter og Hue Bridge Pro. Still inn den perfekte hvite lystonen, og kontroller med Hue-appen eller stemmen.

  • Varmt til kjølig hvitt lys
  • 400 lumen
  • Legg til mer enn 150 lyskilder og tilbehør
  • Styr med app, stemme eller tilbehør
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay