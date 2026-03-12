Utendørspakning: Lily XL spot + Outdoor lightstrip 5m
Pakkeprisen er 3009,15 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 4728,00 kr
Pakkeprisen er 3009,15 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 4728,00 kr
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Om Utendørspakning: Lily XL spot + Outdoor lightstrip 5m
Med LowVolt-pakningen inkluderer det en Lily XL-spot og en 5m Outdoor lightstrip, du kan både lyse opp et tre eller hagerosene, og kombinert med din lightstrip får du en mer dekorativ setting. Begge produktene er enkle å installere med plug & play. Spotten har en pigg du enkelt kan sette i hagen og din lightstrip kan enten monteres med klips under terrassekanten din eller rundt et tre.
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- LED integrert
- Hvitt og farget lys
- Lavvolt system
- Hue Bridge kreves
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871717
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Lily XL utendørs spotlys
- 1
- Hue White and color ambiance Lightstrip Outdoor 5 meter
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