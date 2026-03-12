Utendørspakning: Lily XL spot + Outdoor lightstrip 5m

Salg
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Midlertidig utsolgt

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Om Utendørspakning: Lily XL spot + Outdoor lightstrip 5m

Med LowVolt-pakningen inkluderer det en Lily XL-spot og en 5m Outdoor lightstrip, du kan både lyse opp et tre eller hagerosene, og kombinert med din lightstrip får du en mer dekorativ setting. Begge produktene er enkle å installere med plug & play. Spotten har en pigg du enkelt kan sette i hagen og din lightstrip kan enten monteres med klips under terrassekanten din eller rundt et tre.

  • LED integrert
  • Hvitt og farget lys
  • Lavvolt system
  • Hue Bridge kreves
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