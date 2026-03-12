Pakke: Welcome flomlys + Outdoor sensor
Pakkeprisen er 2392,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2658,00 kr
Pakkeprisen er 2392,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2658,00 kr
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Om Pakke: Welcome flomlys + Outdoor sensor
Welcome utendørs flomlys og utendørssensor hjelper deg med å holde hjemmet ditt trygt. Den batteridrevne utendørssensoren er enkel å flytte, bare fest den med en enkelt skrue eller med magnetfestet. Dermed kan du enkelt og fleksibelt flytte sensoren hvis du ønsker å endre området. Varmt hvitt lys (2700K).
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- Varmt hvitt lys (2700K)
- Integrert LED
- Sensor inkludert
- Bridge kreves
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330122
Produktinformasjon
- Hue White Welcome utendørs flomlys
- 1
- Hue Outdoor sensor
- 1