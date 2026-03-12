Pakke: Welcome flomlys + Outdoor sensor

Welcome utendørs flomlys og utendørssensor hjelper deg med å holde hjemmet ditt trygt. Den batteridrevne utendørssensoren er enkel å flytte, bare fest den med en enkelt skrue eller med magnetfestet. Dermed kan du enkelt og fleksibelt flytte sensoren hvis du ønsker å endre området. Varmt hvitt lys (2700K).



Varmt hvitt lys (2700K)

Integrert LED

Sensor inkludert

Bridge kreves