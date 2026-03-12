Dimmer switch, kablet (1 kanal)
Nåværende pris er 699,00 kr
Nåværende pris er 699,00 kr
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Om Dimmer switch, kablet (1 kanal)
Legg til vanlige lys som kan dimmes, i Philips Hue-økosystemet – så kan du styre dem på samme måte som Hue-lysene. Kablede dimmer switch gir deg mulighet til å styre de fleste tradisjonelle lys og lamper sammen med dine eksisterende Hue-lys. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designerlamper. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Når alt er installert, kan du styre alle lysene fra Hue-appen, med stemmeassistenter, eller direkte fra lysbryteren. Angi automatiseringer etter rutinene dine, og inkluder lys i scener. Det drives av husets strømnett – du trenger ikke å bytte batterier. Installer den bak den eksisterende bryteren (en trykkbryter er nødvendig), og få trygg, responsiv styring med en Hue Bridge, selv om Wi-Fi-en er nede. Du finner mer informasjon her: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Gjør ikke-smarte lys, smarte
- Styr smarte og ikke-smarte lys
- Angi automatiseringer og lysscener
- Fungerer med eller uten nøytralleder
- Få mer med en Hue Bridge
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111876
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- Syntetiske materialer
Holdbarhet
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –5 til +40 °C
- Nominell levetid
- 25 000
Miljøet
- Maks fuktighet ved drift
- 20 % <H<70 % (ikke-kondenserende)
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Hue Switch følger med
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Diverse
- Spesielt designet for
- Soverom, Spisestue, Funksjonell, Gang, Hjemmekontor, Arbeidsrom, Stue
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111876
- Nettovekt
- 0,02 kg
- Bruttovekt
- 0,06 kg
- Høyde
- 140 mm
- Lengde
- 88 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004296901
Informasjon
- EAN
- 8721103111876
Strømforbruk
- Effektforbruk
- 0,4
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 16,8 mm
- Total lengde
- 41 mm
- Total bredde
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Vegg, Tak
Lyspæren
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Bryteren
- Konfigurerbare knapper
- 1
- Levetid
- 25,000 clicks
- Monteringsalternativer
- vegg
- Støttet kabling
- Koblet med nøytralleder, Koblet uten nøytralleder
- Utgangskanal
- 1 kanal
- Støttet brytertype
- Trykk, Vippebryter
- Lyspærebelastning
- 5–200 W bakkantdimming for LED (inkl. dimbare LED‑forkoblinger), 5–20 W LED-forkant, 20–200 W halogen, glødepære – bakkant, 20–150 W halogen, glødepære – forkant
- Lysdimmerbelastning
- Forkant, Bakkant
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig
Vanlige spørsmål
Hvordan velger jeg riktig Philips Hue veggbrytermodul?
For å hjelpe deg med å velge riktig Philips Hue veggbrytermodul, se veiledningen vår her.
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