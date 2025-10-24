Support
Nærbilde av fronten på Hue Dimmeren

Dimmeren

Styr og dim lysene dine med en dimmebryter fra Hue. Dette er både en lysbryter og en fjernkontroll. Den intelligente lysbryteren festes enkelt til veggen med limet som følger med, og kan fjernes fra magnetbasen og brukes som en fjernkontroll.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • Hue Bridge aktivert
  • Trådløs installasjon
  • Batteridrevet
  • Enkel tilgang til lysoppskrifter
  • Bruk den som en fjernkontroll
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Bryteren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay