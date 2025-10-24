Dimmeren
Styr og dim lysene dine med en dimmebryter fra Hue. Dette er både en lysbryter og en fjernkontroll. Den intelligente lysbryteren festes enkelt til veggen med limet som følger med, og kan fjernes fra magnetbasen og brukes som en fjernkontroll.
Nåværende pris er 24,95 kr
Høydepunkter
- Hue Bridge aktivert
- Trådløs installasjon
- Batteridrevet
- Enkel tilgang til lysoppskrifter
- Bruk den som en fjernkontroll
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Materiale
Syntetiske materialer