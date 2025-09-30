Gå aldri glipp av besøk eller pakker med Hue pakken med ringeklokke og ringeenhet – få øyeblikkelige bevegelses- og besøksvarsler, se alt i 2K med Starlight-teknologi, og hold kontakten med toveis samtale uansett hvor du er. Ringeklokken utløser Philips Hue belysningen din og sender varsler i sanntid, mens Smart-ringeenheten leverer lydvarsler. Alt fungerer sømløst sammen med Hue belysning og tilbehør for å øke sikkerheten i hjemmet ditt, dag og natt. Krever 12–24 V AC – min. 10 VA transformator (ikke inkludert)