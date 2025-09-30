Support
  • 2K-video og toveis lyd
  • Koble til ringeenheten hvor som helst
  • Dag- og nattesyn
Nærbilde av fronten på Hue Secure kablet videodørklokke, pakke

Secure kablet videodørklokke, pakke

Gå aldri glipp av besøk eller pakker med Hue pakken med ringeklokke og ringeenhet – få øyeblikkelige bevegelses- og besøksvarsler, se alt i 2K med Starlight-teknologi, og hold kontakten med toveis samtale uansett hvor du er. Ringeklokken utløser Philips Hue belysningen din og sender varsler i sanntid, mens Smart-ringeenheten leverer lydvarsler. Alt fungerer sømløst sammen med Hue belysning og tilbehør for å øke sikkerheten i hjemmet ditt, dag og natt. Krever 12–24 V AC – min. 10 VA transformator (ikke inkludert)

Høydepunkter

  • 2K-videooppløsning med vidvinkelvisning
  • Bevegelsesregistrering utløser varsler og aktiverer Philips Hue-belysning
  • Toveis lyd for enkel kommunikasjon
  • Lydvarsling overalt i hjemmet
  • Utløser lydalarmer
Se alle produktspesifikasjonene
Finn produktmanualen din

En person nærmer seg inngangsdøren til et hjem og utløser Philips Hue lys via en videoringeklokke.

Bevegelse registrert? Lys på!

Når videoringeklokken registrerer bevegelse, slår Philips Hue belysningen seg på automatisk. Og når noen ringer på døren, blinker lysene forsiktig – slik at du vet at det er noen på døren.

En person mottar et varsel om bevegelsesdeteksjon og overvåker inngangsdøren sin via Hue appen mens de er borte fra hjemmet.

Vit hvem som er der, uansett hvor du er

Få øyeblikkelige varsler når bevegelse oppdages. Sjekk direktesendt video og snakk med besøkende ved hjelp av den innebygde mikrofonen.

En mann styrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen sin via Hue appen på smarttelefonen.

Ultimat kontroll i én app

Administrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet uansett hvor du er.

En inngangsdør med en levering av esker og et innfelt bilde som viser leveringspersonen via en Hue videoringeklokke.

Se alt i skarpe detaljer

Nyt 2K-oppløsning og 180° visning fra topp til tå – perfekt for å oppdage besøkende og pakker rett utenfor døren.

En Hue Smart Chime koblet til en stikkontakt på kjøkkenet avgir et varsel.

Ikke gå glipp av en telefonsamtale

Få lydvarsler i hele hjemmet og øyeblikkelige varsler på telefonen når noen står ved døren.

En mann sitter og jobber ved den bærbare datamaskinen sin og overvåker inngangsdøren via en direktestrømming av Hue ringeklokken.

Se hvem som er der med en enkel kommando

Se videoringeklokkens live-feed på kompatible smartskjermer ved hjelp av Alexa, Google Assistant eller Apple Home.

En mann sitter i sofaen sin og mottar et deteksjonsvarsel på smarttelefonen sin via Hue appen.

Sømløs integrering med Hue økosystemet ditt.

En Hue Bridge er nødvendig for å aktivere lysintegrerte funksjoner – som å slå på lys når bevegelse oppdages, utløse lysalarmer eller bruke en lysklokke når ringeklokken ringer.

