Når videoringeklokken registrerer bevegelse, slår Philips Hue belysningen seg på automatisk. Og når noen ringer på døren, blinker lysene forsiktig – slik at du vet at det er noen på døren.
- 2K-video og toveis lyd
- Koble til ringeenheten hvor som helst
- Dag- og nattesyn
Secure kablet videodørklokke, pakke
Gå aldri glipp av besøk eller pakker med Hue pakken med ringeklokke og ringeenhet – få øyeblikkelige bevegelses- og besøksvarsler, se alt i 2K med Starlight-teknologi, og hold kontakten med toveis samtale uansett hvor du er. Ringeklokken utløser Philips Hue belysningen din og sender varsler i sanntid, mens Smart-ringeenheten leverer lydvarsler. Alt fungerer sømløst sammen med Hue belysning og tilbehør for å øke sikkerheten i hjemmet ditt, dag og natt. Krever 12–24 V AC – min. 10 VA transformator (ikke inkludert)
Nåværende pris er 2319,00 kr
Høydepunkter
- 2K-videooppløsning med vidvinkelvisning
- Bevegelsesregistrering utløser varsler og aktiverer Philips Hue-belysning
- Toveis lyd for enkel kommunikasjon
- Lydvarsling overalt i hjemmet
- Utløser lydalarmer
Bevegelse registrert? Lys på!
Vit hvem som er der, uansett hvor du er
Få øyeblikkelige varsler når bevegelse oppdages. Sjekk direktesendt video og snakk med besøkende ved hjelp av den innebygde mikrofonen.
Ultimat kontroll i én app
Administrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet uansett hvor du er.
Se alt i skarpe detaljer
Nyt 2K-oppløsning og 180° visning fra topp til tå – perfekt for å oppdage besøkende og pakker rett utenfor døren.
Ikke gå glipp av en telefonsamtale
Få lydvarsler i hele hjemmet og øyeblikkelige varsler på telefonen når noen står ved døren.
Se hvem som er der med en enkel kommando
Se videoringeklokkens live-feed på kompatible smartskjermer ved hjelp av Alexa, Google Assistant eller Apple Home.
Sømløs integrering med Hue økosystemet ditt.
En Hue Bridge er nødvendig for å aktivere lysintegrerte funksjoner – som å slå på lys når bevegelse oppdages, utløse lysalarmer eller bruke en lysklokke når ringeklokken ringer.
Finn et abonnement
Noen Secure kamerafunksjoner krever et abonnement for å låse dem opp. Bli kjent med de ulike planene, utforsk hva som gjør dem unike, og finn den rette for deg.
Spørsmål og svar
Hvilke verktøy trenger jeg for å installere Hue Secure doorbell?
Har Hue Secure doorbell et batteri (backup)?
Fungerer Hue Secure doorbell med min eksisterende ringeklokke (chime)?
Kan jeg installere Hue Secure doorbell selv, eller trenger jeg en elektriker?
Hva er kameraets synsfelt?
Hva er kameraets oppløsning?
Krever Hue Secure ringeklokken en Hue Bridge?
Er ringeklokken værbestandig?
Hva er en lysklokke, og hvordan fungerer den?
Kan jeg fjerne frontdekselet fra min Smart Chime?
Hvor høy er lyden på sirenefunksjonen?
Kan jeg legge til toner i min smart chime selv?
Kan jeg slå av/på lyden på smart chime uten Hue appen?
Hva betyr MotionAwareTM for smartringeenheten?
Kan jeg konfigurere forskjellige volum for Smart Chime?
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Plast