Support

Sammenlign Hue Essential og Hue LED-pærer

Hue Essential

Hue

Kjøp nå

Effekt i lumen

345 lumen
400 lumen

Chromasync™-presisjonsfarge

Nei
Ja

Fargeblanding

Essential-fargeblanding
Perfekt fargeblanding med Sunflower Optic

Dimming

Lav dimming ned til 2 % lysstyrke
Ultralav dimming til 0,2 % lysstyrke

Fargetemperaturområde

Essential hvit (2200–6500 K)
Utvidet (2000-6500K)

Vi anbefaler...

Nyhet
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 4-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 4-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

699,00 kr

Tilbud
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll

259,00 kr

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch

1729,00 kr

Tilbud
Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

Smart button

Smart button

Smart button

Batteridrevet
45 mm
Matt design
Festes magnetisk eller med feste

259,00 kr

-10%
Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt

Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt

Varmt til kjølig hvitt lys
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

2538,00 kr

2284,20 kr

Nyhet
Essential starter kit: 3 stk. GU10-lyspærer (345 lm) + dimmer

Hue White and color ambiance

Essential starter kit: 3 stk. GU10-lyspærer (345 lm) + dimmer

Opptil 345 lumen
Essential-fargelys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch

1159,00 kr

Nyhet
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
Klargjort for Hue Sync, MotionAware™
Gir deg styring av hele hjemmet
Avansert kryptering med Zigbee Trust Center

1039,00 kr

-15%
Multipack: Slim innfelt spotlight 6-pakning, hvit

Multipack: Slim innfelt spotlight 6-pakning, hvit

Opp til 1000 lumen
90 mm
Dimbar
16 millioner farger

5758,00 kr

4894,30 kr

Perio skinne 1,5 m

Hue

Perio skinne 1,5 m

1,5 meter
Plass til opptil åtte spotter/anheng
Passer til ett stort lysrør eller lyslinje

1039,00 kr

Tilbud
Milliskin innfelt spot (3-pakning)

Hue White ambiance

Milliskin innfelt spot (3-pakning)

Inkluderer 3 GU10-lyspærer
Utsnitt med diameter på 70 mm
Justerbart hode
Smalstrålet

1269,00 kr

Tilbud
Appear utelampe til vegg

Hue White and color ambiance

Appear utelampe til vegg

Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*

1849,00 kr

Exclusive
Go bærbar bordlampe – spesialutgave

Hue White and color ambiance

Go bærbar bordlampe – spesialutgave

Fungerer innendørs og utendørs
Koble til med Bluetooth
Eksklusivt i Hue-butikken
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1849,00 kr

Midlertidig utsolgt

Tilbud
Slim innfelt spotlight 90 mm, trepakning

Hue White and color ambiance

Slim innfelt spotlight 90 mm, trepakning

Tynn profil for lave tak
Opptil 1000 lumen
90 mm
Hvitt og farget lys

2879,00 kr

MR16 - spotlight

Hue White ambiance

MR16 - spotlight

Varmt til kjølig hvitt lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

469,00 kr

Se alle produkter
En kvinne sitter i en sofa og styrer Hue smartlysene sine med Hue appen.

Kom i gang med smartbelysning

Det er den mest avanserte, intuitive og morsomme måten å lyse opp hjemmet ditt både innvendig og utvendig. Lag ditt eget oppsett fra et utvalg av smarte lyspærer, lamper, fatninger, utendørsbelysning og tilbehør. Lås opp alle funksjonene med en Hue Bridge eller Bridge Pro smart lyshub, og konfigurer og kontroller alt via Hue appen. Få glede av automatiseringer, synkronisering med TV, videospill og musikk, opplåsing av sikkerhet i smarte hjem, borte-fra-hjemmet-kontroll og mye mer!

En stue opplyst i varme toner av rosa og hvitt smart lys.

Skap den perfekte atmosfæren

Med 8 millioner farger og flere toner av varmt til kaldt hvitt lys å velge mellom, kan du skape den perfekte stemningen for alt du gjør innendørs og utendørs. Velg en av våre fargerike, skreddersydde lysscener (eller design din egen!), arbeid eller slapp av til den optimale tonen av hvitt lys, eller la lysene dine blinke som stjernene for de ekstra spesielle øyeblikkene.

En sammenligning av to Hue smarte lys på et soverom – det ene er dimmet til 2 % av den totale lysstyrken, mens det andre lyser med 100 % lysstyrke.

Nyt uanstrengt dimming

Tradisjonelle lyspærer trenger en spesiell dimmer switch som kobles til strømnettet i hjemmet. Med smarte lys er dimming innebygd – Hue appen, smartbrytere og til og med stemmen din kan dimme lyset umiddelbart og jevnt til et lavt nivå.

Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge lysstyring for smarte hjem.

Få alt med en Hue Bridge

Hue Bridge og en Hue Bridge Pro gir tilgang til en omfattende pakke med avanserte smartbelysningsfunksjoner. Disse inkluderer kule lyseffekter, surroundbelysning som synkroniseres med hjemmeunderholdning, Hue Secure-hjemmesikkerhetsintegrasjon med lys og kameraer, stemmestyring ved hjelp av smarte assistenter og mange smarte automatiseringer. Hue Bridge Pro er vår mest avanserte smarte lyshub som låser opp flere funksjoner, støtter flere lys og er raskere.

Støtte for Hue

Finner du ikke svaret du lette etter?

Kontakt kundestøtte

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

  • Kan dimmes

    Ja

Lyskildens mål

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay