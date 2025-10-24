Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med hvitt lys i hele spekteret – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Tilpass lyset ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke og helt ned til 0,2 %.