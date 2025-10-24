A60 – B22 smartlyspære – 810
Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med hvitt lys i hele spekteret – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Tilpass lyset ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke og helt ned til 0,2 %.
Energimerke D
Høydepunkter
- Opptil 810 lumen
- Lys med hele spekteret (1000–20000K)
- Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
- Styres ved å bruke appen eller stemmen
- Enkelt å installere og bruke
Spesifikasjoner
Holdbarhet
Antall brytersykluser
50 000
Nominell levetid
25 000