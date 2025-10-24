Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance A60 – B22 smartlyspære – 810

A60 – B22 smartlyspære – 810

Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med hvitt lys i hele spekteret – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Tilpass lyset ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke og helt ned til 0,2 %.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke D

Høydepunkter

  • Opptil 810 lumen
  • Lys med hele spekteret (1000–20000K)
  • Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
  • Styres ved å bruke appen eller stemmen
  • Enkelt å installere og bruke
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Holdbarhet

  • Antall brytersykluser

    50 000

  • Nominell levetid

    25 000

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay