Philips Hue White ambiance Cher-pendelen i hvitt har varmt til kjølig lys som hjelper deg med å lese, slappe av, konsentrere deg og få energi gjennom dagen. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth, eller legg til en Hue Bridge for å låse opp enda flere smartbelysningsfunksjoner.