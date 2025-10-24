Devote pendel
Koble hengelampen Philips Hue White Ambiance Devote til Philips Hue-systemet, og nyt det naturlige hvite lyset som hjelper deg med å våkne opp, fyller deg med energi, og hjelper deg med å konsentrere deg, lese og slappe av. Designet for å styre lyset der du trenger det mest.
Nåværende pris er 1119,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Med Hue Dimmer switch
- E27
- White
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall