Dobbel pakke E14
Legg til to smarte candelabra-lyspærer, med varmhvitt lys til kjølig dagslys, som hjelper deg å slappe av, lese, fokusere og få energi. Styr lyset umiddelbart via Bluetooth i et rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle funksjoner.
Nåværende pris er 499,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Varmt-til-kjølig hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
39x117