Brown packaging box displaying a white flexible corner connector for lighting, with product name and certification label visible.

Dobbelt Runner-spotlight

Med Philips hue White Ambiance-spotten Runner i Philips hue-systemet kan du få naturlig hvitt lys som gir deg energi og hjelper deg med å våkne, konsentrere deg, lese og slappe av. En spot av høy kvalitet som er laget for å vare, og med oppmerksomheten rettet mot detaljene.

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Med Hue Dimmer switch
  • Integrert LED
  • Svart
  • Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

