Philips Hue White Ambiance Runner-spotlyset i svart har et justerbart hode som gjør at du kan skinne varmt til kjølig hvitt lys i alle hjørner av rommet. Bruk de innebygde lysinnstillingene for dine daglige rutiner og få øyeblikkelig kontroll med Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.