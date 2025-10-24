Enkelt Runner-spotlight ekst.
Med et justerbart hode, lar Philips Hue White Ambiance Runner spotlyset i hvitt deg skinne varmt til kjølig hvitt lys i alle hjørner av rommet. Bruk de innebygde lysinnstillingene for dine daglige rutiner og få øyeblikkelig kontroll med Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.
Nåværende pris er 819,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall