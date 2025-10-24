Enkelt Runner-spotlight
Med et justerbart hode, lar Philips Hue White Ambiance Runner spotlyset i hvitt deg skinne varmt til kjølig hvitt lys i alle hjørner av rommet. Bruk de innebygde lysinnstillingene og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.
Nåværende pris er 1039,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall