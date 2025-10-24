Salg
Explore gulvlampe
Koble Philips Hue White Ambiance Explore gulvbelysningen til Philips Hue-systemet, og nyt det naturlige hvite lyset som hjelper deg med å våkne, gir deg energi og hjelper deg med å konsentrere deg, lese og slappe av. Designet for å styre lyset dit du trenger det mest.
Nåværende pris er 1938,30 kr, opprinnelig pris er 2769,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Med Hue Dimmer switch
- E27
- White
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Glass