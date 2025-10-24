GU10 - spotter - 3-pakning
Sett disse tre LED-lyskildene (GU10) inn i en spotlight-armatur for å få øyeblikkelig, trådløs dimming og varmt til kjølig hvitt lys i et hvilket som helst rom.
Nåværende pris er 719,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Varmt-til-kjølig hvitt lys
- Umiddelbar styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x58