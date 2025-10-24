Innfelt downlight
Med Philips Hue White Ambiance-downlight for baderom inkludert i Philips Hue-systemet ditt kan du velge mellom ulike lysinnstillinger alt etter om du trenger et energiboost eller vil konsentrere deg, lese eller slappe av. Dimmeren gjør det enkelt å skape riktig belysning for enhver anledning.
Nåværende pris er 159,95 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Med Hue Dimmer switch
- GU10
- Krom
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Krom
Materiale
Syntetiske materialer