Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Innfelt downlight

Innfelt downlight

Med Philips Hue White Ambiance-downlight for baderom inkludert i Philips Hue-systemet ditt kan du velge mellom ulike lysinnstillinger alt etter om du trenger et energiboost eller vil konsentrere deg, lese eller slappe av. Dimmeren gjør det enkelt å skape riktig belysning for enhver anledning.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Med Hue Dimmer switch
  • GU10
  • Krom
  • Smart kontroll med Hue Bridge*
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Krom

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay