Flush-mount Philips Hue White ambiance Milliskin-spotlys i aluminium passer sømløst inn i omgivelsene sine mens det gir et varmt til kjølig hvitt lys og har innebygde lysinnstillinger som hjelper deg med å få energi, konsentrere deg, lese og slappe av. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.