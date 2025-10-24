Innfelt Milliskin-spotlight ekst.
Flush-mount Philips Hue White ambiance Milliskin-spotlys i aluminium passer sømløst inn i omgivelsene sine mens det gir et varmt til kjølig hvitt lys og har innebygde lysinnstillinger som hjelper deg med å få energi, konsentrere deg, lese og slappe av. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 519,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Aluminium
Materiale
Syntetiske materialer