Innfelt Milliskin-spotlight ekst.
Flush-mount Philips Hue White ambiance Milliskin-spotlys i hvit passer sømløst inn i omgivelsene sine mens det øyeblikkelig gir et varmt til kjølig hvitt lys med Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 519,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Syntetiske materialer