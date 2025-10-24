Milliskin innfelt spotlight (trepakning)
Flush-mount Philips Hue White ambiance Milliskin spot i hvitt passer sømløst inn i omgivelsene og gir et varmt til kjølig hvitt lys. Styr det direkte med Bluetooth, eller få flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 1269,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- 3 x GU10-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Syntetiske materialer