Salg
Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (800) + dimmer
Varier mellom avslappende og oppkvikkende lyseffekter eller lag dine egne rutiner direkte med Hue White Ambiance-startsettet. Settet inkluderer Hue Bridge, en dimmer og 3 smarte lyskilder som produserer hele spekteret av hvitt lys.
Nåværende pris er 1007,30 kr, opprinnelig pris er 1439,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Opptil 800 lumen*
- Varmt til kjølig hvitt lys
- Hue Bridge inkludert
- Enkelt oppsett
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60x110