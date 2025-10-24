Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (800) + dimmer

Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (800) + dimmer

Varier mellom avslappende og oppkvikkende lyseffekter eller lag dine egne rutiner direkte med Hue White Ambiance-startsettet. Settet inkluderer Hue Bridge, en dimmer og 3 smarte lyskilder som produserer hele spekteret av hvitt lys.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Opptil 800 lumen*
  • Varmt til kjølig hvitt lys
  • Hue Bridge inkludert
  • Enkelt oppsett
Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    60x110

Design og utseende

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollsenteret

Lyspæren

Bryteren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

