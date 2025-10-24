Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Trippelt Runner-spotlight

Trippelt Runner-spotlight

Philips Hue White ambiance Runner-lampen i hvitt har justerbare spotter så du kan skinne varmt til kjølig hvitt lys i alle rommets hjørner. Bruk de innebygde lysinnstillingene til dine daglige rutiner og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Legg til en Hue Bridge for mer.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Inkluderer GU10 LED-pære
  • Bluetooth-styring via app
  • Inkluderer dimmer
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay