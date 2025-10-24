Trippelt Runner-spotlight
Philips Hue White ambiance Runner-lampen i hvitt har justerbare spotter så du kan skinne varmt til kjølig hvitt lys i alle rommets hjørner. Bruk de innebygde lysinnstillingene til dine daglige rutiner og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Legg til en Hue Bridge for mer.
Nåværende pris er 2539,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall